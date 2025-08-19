พรีเมียร์ลีกจ่อทุบสถิติใช้เงินมากสุดในตลาดซื้อขาย หลังช้อปไปแล้วเฉียดหมื่นล้าน!
สำนักข่าว “บีบีซี” รายงานว่า พรีเมียร์ลีก อังกฤษ จ่อทุบสถิติใช้เงินในตลาดซื้อขายรอบนี้สูงเป็นประวัติการ หลังจากเปิดตลาดมาจนถึงขณะนี้ ข้อมูลจากเว็บไซต์ FootballTransfers.com ระบุว่า สโมสรพรีเมียร์ลีกใช้เงินซื้อนักเตะไปแล้ว 2,260 ล้านปอนด์ (99,440 ล้านบาท) นับตั้งแต่เปิดตลาดเมื่อเดือนมิถุนายน และยังเหลือเวลาอีก 2 สัปดาห์ก่อนปิดตลาดในวันที่ 1 กันยายน
เมื่อเทียบกับตลาดซัมเมอร์ปีที่แล้วซึ่งสโมสรพรีเมียร์ลีกใช้เงินซื้อนักเตะไป 1,970 ล้านปอนด์ (86,680 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 12.7 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่สถิติยอดการซื้อนักเตะสูงสุดในประวัติศาสตร์เกิดขึ้นในช่วงตลาดซัมเมอร์ปี 2023 ซึ่งใช้เงินไปรวม 2,360 ล้านปอนด์ (103,840 ล้านบาท)
บีบีซีระบุว่า ณ เวลานี้ 20 สโมสรพรีเมียร์ลีกใช้เงินในการซื้อนักเตะรวมกันสูงกว่าอีก 4 ลีกใหญ่ยุโรป ทั้งลาลีก้า สเปน, กัลโช่ เซเรียอา อิตาลี, บุนเดสลีก้า เยอรมนี และลีกเอิง ฝรั่งเศส รวมกันเสียอีก
โดยขณะนี้เซเรียอาใช้เงินซื้อนักเตะไปแล้ว 783 ล้านปอนด์ (34,452 ล้านบาท), บุนเดสลีก้า 556 ล้านปอนด์ (24,464 ล้านบาท), ลาลีก้า 452 ล้านปอนด์ (19,888 ล้านบาท) และลีกเอิง 426 ล้านปอนด์ (18,744 ล้านบาท)
จาก 5 ลีกใหญ่ยุโรป มีเพียงลาลีก้าที่ยอดการซื้อนักเตะน้อยกว่ายอดขายนักเตะ ขณะที่พรีเมียร์ลีกใช้เงินซื้อนักเตะมากกว่ามูลค่าขายถึงกว่า 1,390 ล้านปอนด์ (61,160 ล้านบาท)
สำหรับนักเตะค่าตัวแพงที่สุด 3 คน ที่สโมสรพรีเมียร์ลีกซื้อไปร่วมทีมในตลาดรอบนี้ ล้วนมาจากบุนเดสลีก้าทั้งสิ้น ได้แก่ ฟลอเรียน เวียร์ตซ์ ที่ย้ายจากไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น ไปลิเวอร์พูล ราคา 100 ล้านปอนด์ (4,400 ล้านบาท) กับแอดออน 16 ล้านปอนด์ (704 ล้านบาท), อูโก้ อีคิติเก้ ย้ายจากไอน์ทรักต์ แฟรงก์เฟิร์ต ไปลิเวอร์พูล 69 ล้านปอนด์ (3,036 ล้านบาท) บวกแอดออน 10 ล้านปอนด์ (4,400 ล้านบาท) และเบนยามิน เชสโก้ ย้ายจากไลป์ซิกไปแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 66.3 ล้านปอนด์ (2,917.2 ล้านบาท) บวกแอดออน 7.4 ล้านปอนด์ (325.6 ล้านบาท)