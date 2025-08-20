เอ็นคุนคูลุ้นย้ายกลับไลป์ซิก เปิดทางเชลซีช้อปแนวรุกต่อ
สื่อต่างประเทศรายงานว่า อาร์เบ ไลป์ซิก สโมสรบุนเดสลีก้า เยอรมนี ต้นสังกัดเก่าของคริสโตเฟอร์ เอ็นคุนคู แนวรุกเชลซี พยายามจะดึงตัวเอ็นคุนคูกลับไปร่วมทีมอย่างถาวร ซึ่งหากทำสำเร็จก็จะเปิดทางให้ทีมสิงห์บลูส์ได้เสริมแนวรุกเพิ่ม
เชลซีกำลังให้ความสนใจในตัวซาวี่ ซิมอนส์ ของไลป์ซิก รวมถึงอเลฮานโด การ์นาโช่ ของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แต่จำเป็นต้องขายผู้เล่นบางส่วนก่อน ซึ่งเอ็นคุนคูที่ยังเหลือสัญญากับทีมถึงปี 2029 มีแนวโน้มจะย้ายก่อนหน้านี้ แต่สุดท้ายบาเยิร์น มิวนิก ทีมดังของเยอรมนี พักแผนทาบทามเขาไว้ก่อน หลังจากโดนเชลซีปฏิเสธข้อเสนอยืมตัวพร้อมออปชั่นซื้อขาดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เพราะยังไม่อยากจะซื้อขาดแต่อย่างใด
ด้านอินเตอร์ มิลาน ทีมดังแห่งกัลโช่ เซเรียอา เป็นอีกทีมที่สนใจในตัวเอ็นคุนคู แต่เจ้าตัวสนใจทางเลือกกลับไปอยู่กับไลป์ซิกมากกว่า หลังจากเพิ่งย้ายมาเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ซึ่งฝั่งไลป์ซิกเอง แม้ว่าการเจรจาจะยังไม่คืบหน้ามาก แต่ก็มั่นใจว่าจะสามารถปิดดีลกับเชลซีได้
นอกจากนี้ แอสตัน วิลล่า ก็กำลังให้ความสนใจในตัวนิโคลัส แจ็คสัน แต่ไม่พร้อมจ่ายค่าตัว 80 ล้านปอนด์ (3,520 ล้านบาท) ที่เชลซีตั้งไว้ ขณะที่เวสต์แฮมยื่นข้อเสนอซื้ออันเดร ซานโต๊ส แข้งบราซิเลียนของเชลซี แต่โดนปฏิเสธไปแล้ว
สำหรับนักเตะคนอื่นๆ ที่มีแนวโน้มจะโบกมือลาถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์ ได้แก่ ไทริก จอร์จ, อักเซล ดิซาซี่, เบน ชิลเวลล์, คาร์นีย์ ชูคูเอเมก้า, เรนาโต้ เวก้า และราฮีม สเตอร์ลิ่ง