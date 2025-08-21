เตรียมเข้มความปลอดภัยคู่พาเลซ-ฟอเรสต์ หวั่นแฟนบอลประท้วง
หนังสือพิมพ์ “เดอะ การ์เดียน” ของอังกฤษ รายงานว่า ทีมคริสตัล พาเลซ กำลังหารือกับน็อตติงแฮม ฟอเรสต์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลของอังกฤษ เรื่องการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในเกมที่ทั้งสองทีมจะเจอกันในศึกพรีเมียร์ลีก ที่เซลเฮิร์สต์ปาร์ก รังเหย้าของพาเลซ ในวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคมนี้
เนื่องจากมีรายงานว่า แฟนบอลพาเลซวางแผนจะรวมตัวประท้วงฟอเรสต์ในฐานะที่ทีมเจ้าป่ามีบทบาททำให้พาเลซโดนถอนสิทธิเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลยูโรป้าลีกฤดูกาลนี้ และต้องไปเตะบอลยุโรปถ้วยเล็กอย่างยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกแทน โดยพาเลซโดนสหพันธ์ฟุตบอลยุโรป (ยูฟ่า) ถอนสิทธิดังกล่าวเนื่องจากทำผิดกฎควบคุมการเงินของยูฟ่า แล้วให้ฟอเรสต์ที่เดิมได้สิทธิเตะคอนเฟอเรนซ์ลีก ขยับไปเล่นยูโรป้าลีกแทน ต่อมาพาเลซพยายามยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอนุญาโตตุลาการกีฬาโลก (ซีเอเอส) แต่ศาลเพิ่งมีคำตัดสินตีตกคำอุทธรณ์ของพาเลซเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
สตีฟ พาริช ประธานสโมสรคริสตัล พาเลซ เผยในรายการพ็อดแคสต์ “Rest is Football” ของแกรี่ ลินีเกอร์ เมื่อเดือนที่แล้วว่า ได้รับทราบมาว่า สโมสรฟอเรสต์มีบทบาทสำคัญในการทำให้พาเลซโดนตัดสิทธิ นี่ไม่ใช่ความลับเพราะบางองค์กรเก็บความลับไม่เก่งสักเท่าไร และเราก็อดไม่ได้ที่จะคล้อยตาม เพราะถ้าไม่มีใครอยากเสียบแทน ประเด็นนี้ก็คงไม่เป็นปัญหาอะไร แน่นอนว่าประเด็นที่พาเลซโดนลงโทษเป็นเรื่องนานาจิตตัง บางคนมองว่าเป็นปัญหา บางคนมองว่าไม่ใช่ ส่วนตัวเองนั้นไม่มีอำนาจควบคุมอะไร มีแค่คำชี้แจงให้ยูฟ่าเท่านั้น
บทสัมภาษณ์ดังกล่าวของพาริชสร้างความไม่พอใจให้แฟนบอลพาเลซ และวางแผนที่จะประท้วงในเกมเตะกับฟอเรสต์วันอาทิตย์นี้ แต่ยังไม่มีข้อมูลว่าจะประท้วงอย่างไรบ้าง เบื้องต้นเจ้าหน้าที่หวั่นว่าแฟนบอลอาจจะพุ่งเป้าไปที่รถบัสของทีมเยือน ซึ่งต้องเพิ่มกำลังพลในการรักษาความปลอดภัยมากขึ้น เช่นเดียวกับเอวานเจลอส มารินาคิส มหาเศรษฐีชาวกรีก เจ้าของทีมฟอเรสต์ ที่เสี่ยงตกเป็นเป้าหมายด้วยเช่นกัน