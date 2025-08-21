เบรนท์ฟอร์ดปฏิเสธข้อเสนอ 40 ล้านปอนด์ นิวคาสเซิลยื่นซื้อวิสซ่า
สื่ออังกฤษรายงานว่า เบรนท์ฟอร์ดได้ปฏิเสธข้อเสนอ 40 ล้านปอนด์ (1,760 ล้านบาท) แบ่งเป็นค่าตัว 35 ล้านปอนด์ (1,540 ล้านบาท) บวกแอดออน 5 ล้านปอนด์ (220 ล้านบาท) ที่นิวคาสเซิลยื่นซื้อโยอาน วิสซ่า กองหน้าของทีมแล้ว
รายงานข่าวระบุว่า เมื่อต้นสัปดาห์ วิสซ่าได้ลบชื่อหรือข้อความใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับทีมเบรนท์ฟอร์ดออกจากโพสต์ในอินสตาแกรมของตัวเอง ต่อมาเมื่อวันอังคารที่ 19 สิงหาคม เขาได้เข้าไปคุยกับแม็ทธิว เบนแนม เจ้าของทีมเบรนท์ฟอร์ด จากนั้นในวันพุธที่ 20 สิงหาคม นิวคาสเซิลก็เริ่มต้นเจรจากับเบรนท์ฟอร์ดเรื่องวิสซ่าใหม่อีกครั้ง ก่อนที่ข้อเสนอจะได้รับการปฏิเสธ เนื่องจากเบรนท์ฟอร์ดต้องการขายเขาในราคาสูงกว่านี้
ก่อนหน้านี้ สาลิกาดงเคยยื่นซื้อแข้งวัย 28 ปี มาแล้วในราคาค่าตัวบวกแอดออน 30 ล้านปอนด์ (1,320 ล้านบาท) แต่ก็ได้รับการปฏิเสธเช่นกัน อย่างไรก็ตาม กองหน้าชาวคองโกอยากย้ายร่วมทีมนิวคาสเซิลมากๆ แต่เข้าใจว่าต้นสังกัดต้องหาใครมาแทนเขาให้ได้เสียก่อน จึงจะยอมปล่อยเขาย้ายทีม