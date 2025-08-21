เชลซีรับข้อเสนอบียาร์รีลยื่นซื้อเวก้า ยอดขายนักเตะซัมเมอร์นี้จ่อทะลุ 1.1 หมื่นล้าน!
สื่ออังกฤษรายงานว่า เชลซีตอบรับข้อเสนอจากบียาร์รีลที่ยื่นซื้อเรนาโต้ เวก้า กองหลังวัย 22 ปี ในราคาค่าตัวบวกแอดออน 26 ล้านปอนด์ (1,144 ล้านบาท) แล้ว เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม โดยเวก้าเตรียมบินไปสเปนเพื่อตรวจร่างกายในวันที่ 21 สิงหาคม ตามเวลาท้องถิ่น คาดว่าจะเซ็นสัญญายาว 7 ปี
สำหรับเวก้าย้ายจากบาเซิลร่วมทีมเชลซีเมื่อปี 2024 ในราคา 12 ล้านปอนด์ (528 ล้านบาท) แต่ฤดูกาลที่ผ่านมา ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนาม ส่วนนึงเพราะกุนซือ เอ็นโซ่ มาเรสก้า ให้เขาโยกไปเล่นเซ็นเตอร์แบ๊กจากตำแหน่งแบ๊กซ้ายที่ตัวเองถนัด ก่อนที่ในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังจะถูกส่งให้ยูเวนตุสยืมตัว และต่อมาโดนจับไปซ้อมร่วมกับกลุ่มนักเตะที่จะโดนปล่อยออกจากทีม
หากปิดดีลขายเวก้าสำเร็จ จะเท่ากับว่าเชลซีขายนักเตะในตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้ได้แล้วถึง 11 คน คิดเป็นมูลค่ารวม 251.7 ล้านปอนด์ (11,074.8 ล้านบาท) แทบจะบาลานซ์กับยอดซื้อนักเตะใหม่ 9 คน มูลค่ารวม 277 ล้านปอนด์ (12,188 ล้านบาท) ในตลาดรอบนี้ โดยนักเตะที่ขายได้แพงที่สุดคือ โนนี่ มาดูเอเก้ ซึ่งย้ายไปอาร์เซน่อลด้วยค่าตัวเบื้องต้น 48 ล้านปอนด์ (2,112 ล้านบาท)
ก่อนตลาดจะปิดในวันที่ 1 กันยายน เชลซียังมีแผนเดินหน้าคว้าตัวอเลฮานโดร การ์นาโช่ ปีกแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และซาวี่ ซิมอนส์ กองกลางไลป์ซิกอยู่ด้วย