ชล็อตปวดหัวไร้แบ๊กขวาอาชีพ ฟริมปงเจ็บพักหลายสัปดาห์ แบรดลีย์ยังไม่ฟิต
เยเรมี่ ฟริมปง กองหลังคนใหม่ของลิเวอร์พูล ได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขา ทำให้ต้องพักยาวไปจนจบช่วงเบรกทีมชาติ ในเดือนกันยายนไปแล้ว กว่าจะกลับมาลงสนามได้ ทำให้อาร์เน่อ ชล็อต กุนซือทีมหงส์แดงต้องเจอเรื่องปวดหัว เพราะในตำแหน่งแบ๊กขวา นอกจากฟริมปงส์ที่เจ็บแล้ว คอเนอร์ แบรดลีย์ ก็ยังไม่ฟิตพอจะลงสนามอีกคน
สำหรับแมตช์ต่อไปของทีมหงส์แดง ต้องออกไปเยือนนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ที่เซนต์เจมส์ ปาร์ก ในวันที่ 25 สิงหาคมนี้ จะไม่มีแบ๊กขวาลงสนาม ซึ่งอาจจะใช้โจ โกเมซ เซ็นเตอร์ฮาล์ฟที่เคยลงเล่นแบ๊กขวาทำหน้าที่แทน
ชล็อตกล่าวว่า ฟริมปงเป็นนักเตะที่ไม่ค่อยเจ็บนัก ส่วนแบรดลีย์ก็เจ็บไป 1-2 ครั้ง เมื่อฤดูกาลก่อน ตอนนี้ทีมเรามีนักเตะเจ็บแค่ 2 คนเท่านั้น แต่โชคร้ายที่เป็นนักเตะในตำแหน่งเดียวกัน แต่เราก็โชคดีที่มีนักเตะคนอื่นที่สามารถมาทดแทนได้ วาตารุ เอ็นโดะ, โดมินิก โซบอสซไล ก็เคยเล่นแบ๊กขวามาแล้ว โกเมซก็เล่นได้ ถึงแม้ว่าเพิ่งจะลงสนามไปแค่ 20 นาทีเท่านั้น
“เราคงไม่ได้เตรียมรับมือกับการที่แบ๊กขวาเจ็บทั้ง 2 คนแบบนี้ และมันคงโง่มากๆ ที่จะต้องมีแบ๊กขวา 3-4 คน และแบ๊กซ้าย 5 คนในทีม” กุนซือลิเวอร์พูลกล่าว