แม็กไกวร์เผยหลายทีมติดต่อหา แต่ผียืนยันไม่ขายให้ใคร
แฮร์รี่ แม็กไกวร์ กองหลังแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดใจกับสื่อว่า ในตลาดซื้อขายที่ยังดำเนินอยู่ในขณะนี้ มีสโมสรที่สนใจอยากได้ตนไปร่วมทีม อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารทีมแสดงออกชัดเจนว่าจะไม่ปล่อยให้ย้าย
ทั้งนี้ แมนยูได้ประกาศใช้ออปชั่นขยายสัญญา 1 ปีกับแม็กไกวร์เมื่อเดือนมกราคมเพื่อรั้งตัวเข้าไว้ ลดโอกาสในการย้ายทีมของอดีตกัปตันทีมรายนี้ ในสถานการณ์ที่กุนซือ รูเบน อโมริม เคยวิจารณ์ว่า ทีมขาดคนที่จะเป็นผู้นำทั้งในและนอกสนาม โดยสัญญาของแม็กไกวร์จะไปสิ้นสุดในปีหน้า และเขาสามารถคุยกับทีมอื่นๆ ได้อย่างอิสระตั้งแต่ตลาดหน้าหนาวต้นปีหน้า
แม็กไกวร์กล่าวต่อว่า เมื่อช่วงซมเมอร์ที่แล้ว การตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตอยู่ในมือของสโมสร ตนไม่มีสิทธิเลือก ไม่มีการพูดคุยเจรจากัน เป็นแค่ทีมเลือกใช้ออปชั่นขยายสัญญาออกไปเท่านั้น ส่วนซัมเมอร์นี้สโมสรบอกชัดเจนว่าตนย้ายทีมไม่ได้ไม่ว่าด้วยเงื่อนไขใดๆ ก็ตาม มี 2-3 ทีมติดต่อเข้ามา แต่แมนยูก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว
แม็กไกวร์กล่าวด้วยว่า เชื่อว่าในช่วง 2-3 เดือนหลังจากนี้ จะได้พูดคุยกับสโมสรเกี่ยวกับอนาคต ดูว่าทีมอยากต่อสัญญาออกไปหรือไม่ ส่วนตนเองก็มีธงในใจเช่นกันว่าอยากทำอะไร อยากเล่นที่ไหน เวลานี้ยังไม่อยากพูดออกไป แต่อยากบอกว่าแมนยูเป็นสโมสรที่ยอดเยี่ยม เป็นเรื่องโง่มากถ้าคุณจะรีบย้ายออกทันทีที่มีโอกาส ตอนนี้ทีมปรับเปลี่ยนบุคลากรมาเรื่อยๆ ทั้งผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค เจสัน วิลค็อกซ์ ทั้งผู้จัดการทีม ซึ่งตนรู้สึกว่าเรามาถูกทางแล้ว ตั้งแต่เริ่มต้นค้าแข้งกับปีสศาจแดงเมื่อ 6 ปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ โครงสร้างการบริหารงานเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เราอยู่ในจุดที่ดีกว่าเดิมมาก