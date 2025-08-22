พรีเมียร์ลีกทุบสถิติใช้เงินช้อปนักเตะมากสุดในตลาดซื้อขาย หลังยอดทะลุแสนล้าน
พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ทุบสถิติลีกที่ใช้เงินซื้อนักเตะสูงสุดในตลาดซื้อขาย 1 รอบ เรียบร้อยแล้ว หลังจากลีดส์ ยูไนเต็ด ปิดดีลคว้าโนอาห์ โอคาฟอร์ กองหน้าชาวสวิสของเอซี มิลาน ร่วมทีม เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ด้วยค่าตัว 18 ล้านปอนด์ (792 ล้านบาท) ทำให้ยอดช้อปนักเตะของสโมสรพรีเมียร์ลีกขณะนี้สูงถึง 2,370 ล้านปอนด์ (104,280 ล้านบาท) แล้ว ทำลายสถิติเดิมเมื่อตอนตลาดซัมเมอร์ปี 2023 ซึ่งใช้เงินไป 2,360 ล้านปอนด์ (103,840 ล้านบาท) ลงได้
ข้อมูลจากเว็บไซต์ FootballTransfers.com ระบุว่า มีสโมสรพรีเมียร์ลีก 6 ทีม ที่ทำลายสถิติซื้อนักเตะค่าตัวแพงที่สุดของทีมตัวเองในตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้ ได้แก่ เบรนท์ฟอร์ด บอร์นมัธ เบิร์นลีย์ ซันเดอร์แลนด์ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ และลิเวอร์พูล โดยกรณีของลิเวอร์พูลนั้น จ่ายเงินซื้อฟลอเรียน เวียร์ตซ์ จากไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น ในราคาค่าตัว 100 ล้านปอนด์ (4,400 ล้านบาท) บวกแอดออนอีก 16 ล้านปอนด์ (704 ล้านบาท) ซึ่งหากจ่ายได้ตามแอดออนดังกล่าว ก็จะทำลายสถิตินักเตะค่าตัวแพงที่สุดของลีกอังกฤษ ทำลายสถิติเดิม 107 ล้านปอนด์ (4,708 ล้านบาท) ตอนเชลซีซื้อเอ็นโซ่ เฟร์นานเดซ จากเบนฟิก้า เมื่อปี 2023
สำหรับโอคาฟอร์วัย 25 ปี เซ็นสัญญา 4 ปี นับเป็นนักเตะรายที่ 9 ที่ลีดส์ซื้อร่วมทีมในตลาดซื้อขายรอบนี้นับตั้งแต่ทีมยูงทองคว้าแชมป์ลีกแชมเปี้ยนชิพ ตีตั๋วกลับไปเล่นลีกสูงสุดได้สำเร็จ โดยตอนค้าแข้งกับมิลาน เขาลงสนาม 54 นัด ทำไป 7 ประตู แต่ครึ่งหลังของฤดูกาลที่แล้วถูกส่งให้นาโปลียืมตัว และได้ลงสนามเพียง 4 นัดเป็นตัวสำรอง
ทั้งนี้ ตลาดซื้อขายพรีเมียร์ลีกจะปิดตัวในวันที่ 1 กันยายน คาดว่าสถิติยอดซื้อนักเตะจะสูงยิ่งขึ้นไปอีก