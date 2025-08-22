คูลูเซฟสกี้ส่อพักยาวถึงปีหน้า สเปอร์สต้องเร่งหาแนวรุกเพิ่ม
หนังสือพิมพ์ “เดอะ การ์เดี้ยน” ของอังกฤษ รายงานว่า เดยัน คูลูเซฟสกี้ กองกลางตัวรุกของท็อตแนม ฮอตสเปอร์ อาจต้องพักยาวจนถึงปีหน้า หลังจากเข้ารับการผ่าตัดรักษาอาการเจ็บเข่าเมื่อกลางเดือนพฤษภาคม และจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถประเมินได้ว่าเขาต้องใช้เวลาพักรักษาตัวนานเท่าใด
นับเป็นข่าวร้ายสำหรับสเปอร์ส เนื่องจากคูลูเซฟสกี้เป็นกำลังสำคัญของทีมเมื่อฤดูกาลที่แล้ว ลงสนาม 50 นัด ทำไป 10 ประตู กับ 11 แอสซิสต์ แถมล่าสุด สเปอร์สเพิ่งโดนอาร์เซน่อลตัดหน้าคว้าตัวเอเบเรชี่ เอเซ่ ของคริสตัล พาเลซ ส่วนเจมส์ แมดดิสัน กองกลางตัวหลักก็เอ็นไขว้หน้าเข่าขาดจากเกมพรีซีซั่นจนต้องพักยาว ขณะที่ช่วงแรกของตลาดซื้อขาย จากที่คิดว่าจะได้มอร์แกน กิ๊บส์-ไวต์ ของน็อตติงแฮม ฟอเรสต์ ก็มาพลาดหวังไปอีก
รายงานข่าวระบุว่า ช่วงเวลาที่เหลือก่อนปิดตลาดซื้อขายวันที่ 1 กันยายน สเปอร์สจะพยายามเร่งเสริมแนวรุกเข้าทีม โดยกำลังให้ความสนใจในตัวซาวินโญ่ ปีกแมนเชสเตอร์ ซิตี้ แต่เรือใบสีฟ้ายังลังเลที่จะขาย นอกจากนี้ยังมีโยอาน วิสซ่า ของเบรนท์ฟอร์ด สโมสรเดิมของกุนซือ โธมัส แฟรงก์ รวมถึงไทเลอร์ ดิบลิง ปีกเซาธ์แฮมป์ตัน, นิโก้ ปาซ ของโคโม่ และมักเนส อาคลิอุช ของโมนาโก