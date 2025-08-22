ดิอาสต่อสัญญาถึงปี 2029 เรือใบเตรียมคุยสโตนส์-แบร์นาร์โด้ต่อ
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม รูเบน ดิอาส กองหลังทีมชาติโปรตุเกสวัย 28 ปี จรดปากกาต่อสัญญากับต้นสังกัด แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ออกไปอีก 2 ปี จากเดิมที่สัญญาปัจจุบันจะสิ้นสุดในปี 2027 ไปสิ้นสุดในปี 2029 พร้อมออปชั่นขยายสัญญาอีก 1 ปี
ดิอาสย้ายจากเบนฟิก้าสู่ถิ่นเอติฮัด สเตเดียม เมื่อปี 2020 และโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม ได้รับเลือกเป็นนักเตะยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ฤดูกาลแรกของตัวเอง อีกทั้งมีบทบาทช่วยแมนซิตี้คว้าแชมป์ลีก 4 สมัย, ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 1 สมัย, ลีกคัพ 1 สมัย และเอฟเอคัพ 1 สมัย ตลอดระยะเวลา 5 ปีกับทีม
ดิอาสกล่าวว่า รู้สึกยินดีอย่างยิ่ง เพราะรักเมืองแมนเชสเตอร์ ที่นี่กลายเป็นบ้านของตนเองแล้ว และก็รักแฟนๆ แมนซิตี้มาก เมื่อคิดถึงแชมป์ต่างๆ ที่เราทำได้ รวมถึงสไตล์การเล่นของเราตลอดเวลาที่อยู่ที่นี่ ก็นึกภาพตัวเองไปเล่นที่อื่นไม่ออกเลย
สื่ออังกฤษรายงานว่า หลังจากต่อสัญญาดิอาสเรียบร้อยแล้ว ซิตี้จะเบนความสนใจไปที่จอห์น สโตนส์ กับแบร์นาร์โด้ ซิลวา ต่อ เนื่องจากทั้งคู่ต่างเหลือสัญญาค้าแข้งกับทีมอีกเพียงปีเดียว ขณะที่อิลคาย กุนโดกัน กับเอแดร์ซอน ที่เหลือสัญญาอีกไม่ถึง 12 เดือนนั้น ยังไม่ชัดเจนเรื่องอนาคต
นอกจากนี้ยังมีนักเตะอีกหลายคนที่สัญญาเหลืออีก 2 ปี ทั้งโรดรี้, ฟิล โฟเดน, มานูเอล อคานยี, นาธาน อาเก้ ส่วนกองหลัง ริโก้ ลูอิส ใกล้จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่แล้ว