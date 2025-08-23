เชลซีอย่างโหด โดนนำก่อนแซงถล่มเวสต์แฮม 5-1
เชลซีลงสนามนัดที่สองของศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่ เก็บชัยชนะด้วยการบุกถล่มเวสต์แฮม 5-1 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม
เกมนี้ เจ้าถิ่นได้ประตูนำเร็วตั้งแต่นาทีที่ 6 จากลูคัส ปาเกต้า แต่หลังจากนั้น เชลซีก็แก้คืน 5 ประตูรวดจากนักเตะไม่ซ้ำหน้า ได้แก่ เชา เปโดร นาที 15, เปโดร เนโต้ นาที 23, เอ็นโซ่ เฟร์นานเดซ นาที 34, มอยเซส ไคเซโด้ นาที 54 และเทรโวห์ ชาโลบาห์ นาที 58
ส่งผลให้เชลซีเตะ 2 นัด ชนะ 1 เสมอ 1 มี 4 คะแนน ส่วนเวสต์แฮมแพ้ 2 นัดรวด ไม่มีแต้ม
ผลบุนเดสลีก้า เยอรมนี
บาเยิร์น มิวนิก ชนะ ไลป์ซิก 6-0
ผลลาลีก้า สเปน
รีล เบติส ชนะ อลาเบส 1-0
ผลลีกเอิง ฝรั่งเศส
ปารีส แซงต์แชร์แมง ชนะ อองเช่ร์ 1-0