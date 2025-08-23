ฮาวรับมหากาพย์อิซักไม่เป็นผลดีสำหรับทุกฝ่าย
เอ็ดดี้ ฮาว กุนซือนิวคาสเซิล ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับมหากาพย์ของอเล็กซานเดอร์ อิซัก ว่าเป็นสถานการณ์ที่มีแต่เสียกับเสียสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
กองหน้าชาวสวีดิชกำลังงัดข้อกับต้นสังกัด เพราะไม่พอใจที่สาลิกาดงปฏิเสธข้อเสนอ 110 ล้านปอนด์ (4,840 ล้านบาท) จากสโมสรลิเวอร์พูล ก่อนที่เจ้าตัวจะออกแถลงการณ์ว่า ผู้บริหารทีมผิดคำพูด จากที่เคยสัญญาว่าจะให้เขาย้ายทีมถ้าได้รับข้อเสนอที่สมน้ำสมเนื้อจากทีมใหญ่ แต่นิวคาสเซิลก็แถลงปฏิเสธทันควันว่าไม่เคยมีข้อตกลงในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใด และจนถึงขณะนี้ ก็ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตของอิซักก่อนปิดตลาดซื้อขายวันที่ 1 กันยายน
ฮาวกล่าวว่า ไม่มีทางจะคาดเดาได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับอิซักในตลาดซื้อขายรอบนี้ สัปดาห์นี้ตนยังไม่เจอเขาเลย แต่ตอนที่เจอกันก็คุยกันปกติ ไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน นี่เป็นสถานการณ์ที่ยุ่งยากสำหรับทั้ง 2 ฝ่าย และห่างไกลจากสถานการณ์ในอุดมคติของทั้งคู่ ย้ำอีกทีว่าตอนเจอกันก็ได้คุยกัน เพียงแต่ล่าสุดในสัปดาห์นี้ยังไม่เจอ เพราะเขายังห่างๆ จากทีม หวังว่าเมื่อผ่านไประยะหนึ่งจะได้มาเจอและคุยกัน
ฮาวกล่าวต่อว่า ถ้าตลาดซื้อขายปิดแล้ว และอิซักยังไม่ไปไหน ก็พร้อมอ้าแขนรับเขากลับเข้าทีม เพราะเขายังมีสัญญากับเราและเป็นนักเตะของเรา ความหวังของตนคือ เขาจะกลับมาเล่นให้ทีมในคืนวันจันทร์ที่ต้องเจอศึกหนักกับลิเวอร์พูลได้ แต่มันจะไม่เป็นอย่างนั้น ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย
ฮาวกล่าวในตอนท้ายว่า สำหรับนักเตะคนอื่นๆ ในทีมนั้น ไม่เคยสงสัยเลยว่าพวกเขารู้สึกอย่างไร อิซักเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยม และก็เป็นคนดีคนหนึ่ง เชื่อว่าลูกทีมก็คงรู้สึกเหมือนกับตนในประเด็นนี้ ถ้าอิซักอยากกลับมาเล่นให้ทีม นักเตะทุกคนก็พร้อมต้อนรับอยู่แล้ว