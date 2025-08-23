มาเรสก้าแฮปปี้เชลซียิงกระจาย เผยเหตุพาลเมอร์ไม่ได้ลง
เอ็นโซ่ มาเรสก้า กุนซือเชลซี กล่าวภายหลังลูกทีมบุกถล่มเวสต์แฮม 5-1 ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ว่า รู้สึกดีใจมากๆ ในวันนี้ เช่นเดียวกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เพราะคิดว่าลูกทีมฟอร์มดี ในนัดเปิดฤดูกาลเรายิงไม่ได้ แต่มานัดนี้สามารถยิงได้ถึง 5 ประตู
มาเรสก้ายังกล่าวถึงการตัดสินใจไม่ส่งโคล พาลเมอร์ ลงสนาม ส่วนรีซ เจมส์ ไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงว่า สำหรับพาลเมอร์ มีสภาพร่างกายไม่ 100 เปอร์เซ็นต์มา 4-5 วันแล้ว พอช่วงวอร์มอัพ เขารู้สึกอะไรบางอย่าง เลยไม่อยากเสี่ยงให้อาการแย่ลง ส่วนเจมส์นั้น ถือเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดของเรา ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เขาลงสนามเป็นตัวจริงทุกนัด แต่เรามีนักเตะมากมาย และมีฟูลแบ๊กที่เก่งๆ ถึง 2 คน จึงต้องใช้งานทั้งคู่
กุนซือเชลซีกล่าวในตอนท้ายว่า ตั้งแต่คลิกกับทีม อะไรๆ ก็ดีไปหมด คิดว่าความสำเร็จอย่างต่อเนื่องที่เกิดขึ้น ตั้งแต่แชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีก คลับเวิลด์คัพ และการจบท็อปโฟร์ของพรีเมียร์ลีก น่าจะไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าเราจะทำได้