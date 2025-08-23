พ็อตเตอร์โอดเล่นกับทีมระดับนี้ ลูกทีมพลาดง่ายเกินไป
เกรแฮม พ็อตเตอร์ กุนซือเวสต์แฮม กล่าวภายหลังลูกทีมนำก่อนพ่ายเชลซีคาบ้าน 1-5 ในศึกพรีเมียร์ลีก เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ว่า เป็นวันที่แย่ของเรา รู้สึกผิดหวังกับผลการแข่งขันที่ออกมา รวมถึงลักษณะการเสียประตู เรามาเสียประตูหลังจากเริ่มเกมได้ดีด้วย เป็นการผิดพลาดที่ง่ายเกินไปในการเจอกับทีมชั้นนำ บางจังหวะอาจจะถือว่าโชคร้ายบ้าง แต่การเจอกับทีมระดับนี้และมาเสียประตูง่ายๆ อย่างนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นอย่างยิ่ง
พ็อตเตอร์กล่าวต่อว่า พอเสียประตูแล้วเกมก็เปลี่ยน สถานการณ์เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ยิ่งมาพลาดง่ายๆ แบบนี้ เราควรต้องทำให้ดีขึ้น ถ้ายังหาทางแก้ปัญหานี้ไม่ได้ก็คงเล่นในพรีเมียร์ลีกลำบาก โดยเฉพาะถ้าต้องเจอกับทีมท็อปๆ เราต้องปรับปรุงหลายอย่าง ถ้าคุณเปิดเกมมากเกินไป หรือเพรสซิ่งมากไป กลายเป็นว่าคุณอาจจะโดนเจาะได้ง่ายๆ ขณะเดียวกัน เมื่อเล่นในบ้าน เราก็ต้องพยายามบุกเพื่อกดดันคู่ต่อสู้บ้าง นั่นคือเหตุผลที่ทำให้เราผิดพลาด