เรือใบพังคาบ้าน! สเปอร์สบุกอัดถึงถิ่น 2-0 เก็บชัย 2 นัดนำจ่าฝูง
“เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี้ พลาดท่าพ่ายคาบ้านให้กับ “ไก่เดือยทอง” ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ 0-2 ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2025/26 นัดที่ 2 ของฤดูกาล ที่เอติฮัด สเตเดียม เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม
แมนซิตี้เล่นในบ้านนัดแรกของฤดูกาลหลังจากที่นัดแรกบุกไปเอาชนะวูล์ฟแฮมป์ตันได้ถึง 4-0 ส่วนสเปอร์สนัดแรกเปิดบ้านเอาชนะเบิร์นลีย์ น้องใหม่ไป 3-0 ด้วยกัน
ช่วงต้นเกมเป็นฝั่งเรือใบสีฟ้าที่พยายามเปิดเกมบุกใส่อย่างต่อเนื่อง แต่มาพลาดในนาทีที่ 35 จากจังหวะที่ ริชาร์ลิซอน หลุดขึ้นมาทางขวาก่อนเปิดให้แบรนแนน จอห์นสัน ยิงเข้าประตูไป ในทีแรกผู้ช่วยผู้ตัดสินยกธงแต่สุดท้ายวีเออาร์เช็ก ไม่ใช่จังหวะล้ำหน้า ทำให้สเปอร์สขึ้นนำ 1-0
จากนั้นแนวรับของแมนซิตี้พลาด เจมส์ แทรฟฟอร์ด นายทวารมือ 1 คนใหม่ออกบอลพลาดก่อนโดนตัดได้แล้วจังหวะสุดท้ายบอลมาเข้าทางเชา ปาลินญ่า ยิงเข้าประตูไป ทำให้สเปอร์สหนีห่างเป็น 2-0 พร้อมจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้
ครึ่งหลังแมนซิตี้พยายามเปลี่ยนเกม ส่ง แบร์นาโด้ ซิลวา กับ เฌเรมี่ โดกู ลงมา แต่รูปเกมก็ยังไม่ดีขึ้น สุดท้ายไม่สามารถเจาะแนวรับของสเปอร์สได้ จบเกม แมนซิตี้ พ่ายให้กับ สเปอร์ส 0-2 ทำให้สเปอร์สเก็บ 6 คะแนนเต็มขึ้นนำจ่าฝูงของตาราง