เบรนท์ฟอร์ด เฉือน วิลล่า 1-0 เก็บชัยชนะนัดแรก คว้า 3 แต้ม
“ผึ้งน้อย” เบรนท์ฟอร์ด เปิดบ้านเฉือนเอาชนะ “สิงห์ผยอง” แอสตัน วิลล่า 1-0 ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2025/26 นัดที่ 2 ของฤดูกาล ที่จีเทค คอมมิวนิตี้ สเตเดียม เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม
ประตูเดียวของเกมนี้เกิดขึ้นตั้งแต่นาทีที่ 12 จากการยิงของดานโก้ อ็อตตาร่า จากนั้นทั้งสองทีมแลกกันสนุกแต่ก็ไม่มีประตูเพิ่มเติม ทำให้เบรนท์ฟอร์ด เก็บชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลนี้ มี 3 คะแนนจาก 2 นัด ส่วนแอสตัน วิลล่า ลงเล่นไป 2 นัด เสมอ 1 แพ้ 1 ยังมีแค่ 1 คะแนนเท่านั้น
ผลคู่อื่นๆ
พรีเมียร์ลีก อังกฤษ
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ แพ้ ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ 0-2
เบิร์นลีย์ ชนะ ซันเดอร์แลนด์ 2-0
บอร์นมัธ ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 1-0