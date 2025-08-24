ปืนใหญ่ เปิดตัวเอเซ่ สวมเสื้อเบอร์ 10 ก่อนลงสนามดวลลีดส์
“ปืนใหญ่” อาร์เซน่อล เปิดตัวเอเบริชี่ เอเซ่ อดีตเด็กปั้นของสโมสร ย้ายกลับมาสู่ทีมอีกครั้ง จากคริสตัล พาเลซ ด้วยค่าตัว 60 ล้านปอนด์ และแอดออนอีก 8 ล้านปอนด์ พร้อมกับสวมเสื้อเบอร์ 10 คนใหม่ของทีม
ก่อนหน้านี้ “ไก่เดือยทอง” ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ต้องการได้ตัวเอเซ่มาร่วมทีมอย่างมาก และสามารถตกลงค่าตัวกับพาเลซ รวมถึงเงื่อนไขส่วนตัวกับเอเซ่ได้ ทว่าอาร์เซน่อลได้เข้ามาสู่ดีลนี้ในวันพุธที่ผ่านมา ก่อนจะปิดดีลกับอดีตเด็กปั้นของสโมสร และแฟนบอลตั้งแต่วัยเยาว์ของทีมได้สำเร็จ
อันเดรีย แบร์ต้า ผู้อำนวยการกีฬาของอาร์เซน่อล ชื่นชมเอเซ่ ว่าเป็นนักเตะที่มีความคิดสร้างสรรค์และคุณภาพอันยอดเยี่ยม รวมถึงเทคนิคที่สุดยอดอีกด้วย
ส่วนมิเกล อาร์เตต้า กุนซือทีมปืนใหญ่ กล่าวว่า เขามีพลังและเป็นผู้เล่นที่น่าตื่นเต้นที่จะสร้างมิติใหม่ในแนวรุกของทีม
โดยเอเซ่ มีการเปิดตัวต่อหน้าแฟนบอลของทีมปืนใหญ่ ที่เอมิเรตส์ สเตเดียม ก่อนเกมที่จะพบกับ ลีดส์ ยูไนเต็ด