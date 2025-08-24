ปืนใหญ่รัวกระสุนถล่มลีดส์ 5-0 เก็บชัย 2 นัดทะยานนำจ่าฝูง
“ปืนใหญ่” อาร์เซน่อล โชว์ฟอร์มโหดด้วยการเปิดบ้านถล่มเอาชนะ “ยูงทอง” ลีดส์ ยูไนเต็ด ไปได้ 4-0 ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2025/26 นัดที่ 2 ของฤดูกาล ที่เอมิเรตส์ สเตเดียม เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม
ช่วงต้นเกมทีมปืนใหญ่พยายามหาช่องเจาะแต่่ก็ยังมีโอกาสค่อนข้างน้อยก่อนจะมาปลดล็อกได้ในนาทีที่ 34 จากลูกเตะมุมที่ดีแคลน ไรซ์ เปิดมาเข้าหัวของยูเรียน ทิมเบอร์ โหม่งเข้าประตูไปให้ทีมขึ้นนำ 1-0 ก่อนที่ท้ายครึ่งแรก บูกาโย่ ซาก้า จะซัดมุมแคบสุดสวยให้อาร์เซน่อลนำ 2-0 เมื่อจบครึ่งแรก
ครึ่งหลังทีมปืนใหญ่ยังคงบุกต่อและมาได้ประตูที่ 3 ในนาทีที่ 48 จากจังหวะลากตัดเข้าเขตโทษของวิคตอร์ เยอเคเรส เป็นประตูแรกของเขาในสีเสื้อปืนใหญ่ ทำให้อาร์เซน่อลนำ 3-0 และเป็นยูเรียน ทิมเบอร์ ที่ยิงจากลูกเตะมุมที่กระเด้งมาเข้าทาง ในนาทีที่ 56 ส่งปืนใหญ่ขึ้นนำ 4-0
ท้ายเกมอาร์เซน่อล มาได้จุดโทษ และเป็นเยอเคเรส ยิงเข้าไปเต็มแรง ทำให้อาร์เซน่อล ปิดเกมเอาชนะ ลีดส์ 5-0 พร้อมกับทะยานขึ้นนำจ่าฝูงของตาราง ด้วยการมี 6 คะแนน แต่ผลต่างประตูได้เสียดีกว่า “ไก่เดือยทอง” ท็อตแนม ฮอตสเปอร์
อย่างไรก็ตามในเกมนี้ ทีมปืนใหญ่ต้องเสีย 2 นักเตะสำคัญอย่าง มาร์ติน โอเดการ์ด กัปตันทีมที่บาดเจ็บที่ไหล่ ถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่นาทีที่ 38 ก่อนที่จะมาเสีย บูกาโย่ ซาก้า ที่บาดเจ็บแฮมสตริง ในนาทีที่ 53 ซึ่งต้องลุ้นว่าจะหายบาดเจ็บทันเจอ “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ในวันที่ 31 สิงหาคมหรือไม่
ผลคู่อื่นๆ
พรีเมียร์ลีก อังกฤษ
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ แพ้ ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ 0-2
เบรนท์ฟอร์ด ชนะ แอสตัน วิลล่า 1-0
เบิร์นลีย์ ชนะ ซันเดอร์แลนด์ 2-0
บอร์นมัธ ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 1-0