อโมริมผิดหวังแค่เจ๊าฟูแล่ม รับผียังรักษาฟอร์มให้ดีทั้งเกมไม่ได้
รูเบน อโมริม กุนซือแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กล่าวภายหลังลูกทีมบุกเสมอฟูแล่ม 1-1 ทำให้มี 1 คะแนน จาก 2 นัด ในศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ว่า ถ้ามองจากตอนเริ่มเกม ถือว่าผลเสมอน่าผิดหวังมาก แต่ก็ต้องยอมรับว่า ในช่วงท้ายเกม ฟูแล่มมีโมเมนตัมที่ดีกว่า สำหรับแมนยูเล่นดีจนถึงตอนได้ประตู แต่หลังจากนั้นเหมือนเราจะลืมปรัชญาการเล่นของตัวเองไปดื้อๆ เพราะหวังเพียงแค่รักษาสกอร์ให้ได้เท่านั้น
อโมริมกล่าวต่อว่า เราเริ่มต้นด้วยความมุ่งมั่นและความเข้มข้นของเกมที่ต่อเนื่องมาจากแมตช์กับอาร์เซน่อล แต่สิ่งสำคัญคือการต้องรักษาระดับการเล่นให้ได้ตลอด 90 นาที เรื่องที่ตนออกอาการหงุดหงิดนั้นเป็นเพราะรู้สึกว่าเราควรจะทำได้ดีกว่านี้ ตนอยากจะช่วยแต่ก็ทำไม่ได้ เพราะมีหลายอย่างที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ระหว่างเกม แต่หลังจากนี้ก็จะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้น
ส่วนเรื่องที่บรูโน่ แฟร์นานเดส กัปตันทีม สังหารจุดโทษไม่เข้านั้น อโมริมกล่าวว่า เรื่องนั้นไม่สำคัญ มันเป็นอดีตไปแล้ว บรูโน่อยากชนะมากๆ เขาเป็นผู้นำที่ต้องแบกรับความรับผิดชอบมากมาย ตนรู้สึกว่าหลังจากเขายิงจุดโทษพลาดไปแล้ว เรื่องนั้นยังรบกวนจิตใจเขาระหว่างเกม ทั้งที่อันที่จริงจะต้องมูฟออนและมีสมาธิกับเกมมากกว่า
ขณะที่สถานการณ์ผู้รักษาประตูนั้น อโมริมกล่าวว่า ตอนนี้โฟกัสเรื่องนี้ เช่นเดียวกับผู้จัดการทีมทุกคน ตนต้องพิจารณาเรื่องการซ้อม เรื่องฟอร์มการเล่นช่วงพรีซีซั่น ฟอร์มการเล่นในแมตช์จริงจัง และตัดสินใจเลือกนายทวารที่ดีที่สุดเพื่อลงเล่นเกมนั้นๆ และจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ