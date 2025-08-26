เอ็นกูโมฮา ซัดนาทีบาป! ลิเวอร์พูล บุกเชือด นิวคาสเซิ่ล ระทึก 3-2 เก็บชัย 2 นัดรวด
“หงส์แดง” ลิเวอร์พูล บุกเชือดเอาชนะ “สาลิกาดง” นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด ที่เหลือ 10 คนไปสุดเดือดด้วยสกอร์ 3-2 ในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ นัดที่ 2 ฤดูกาล 2025/26 ที่สนามเซนต์ เจมส์ พาร์ค เมืองนิวคาสเซิ่ล ประเทศอังกฤษ เมื่อคืนวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา
เกมครึ่งแรกนาทีที่ 35 ลิเวอร์พังประตูขึ้นนำก่อน 1-0 จาก ไรอัน กราเฟนแบร์ค ได้โอกาสยิงจากนอกกรอบเขตโทษ ส่งบอลพุ่งเรียดเบียดเสาเข้าไปอย่างสวยงาม จากนั้นช่วงทดเจ็บครึ่งแรก นิวคาสเซิ่ลต้องเหลือผู้เล่น 10 คน เมื่อ แอนโธนี่ กอร์ดอน ถูกไล่ออกจากสนาม จากจังหวะเข้าบอลอันตรายใส่ เฟอร์จิล ฟาน ไดจ์ ก่อนหมดครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้
เข้าสู่ครึ่งหลังแค่นาทีเดียว ลิเวอร์พูลนำห่างเป็น 2-0 จาก อูโก เอกิติเก้ แปกระแทกบอลด้วยเท้าขวาเข้าไป แต่นาทีที่ 57 นิวคาสเซิ่ล ตีไข่แตกไล่มาเป็น 1-2 จาก บรูโน่ กีมาไรส์ ได้โขกเข้าไป และนาทีที่ 88 นิวคาสเซิ่ล ไล่ตีเสมอเป็น 2-2 นิค โป๊ป นายทวารของทีมเปิดบอลยาวจากแดนหลัง บอลหลุดไปถึง วิลเลี่ยม โอซูล่า ได้เข้ายิงสวนตัว อลิสซอน เบ๊คเกอร์ นายด่านหงส์แดงเข้าไป
จนในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ 90+10 ลิเวอร์พูลซัดประตูชัยจากจังหวะที่ โมฮาเหม็ด ซาลาห์ เปิดบอลเข้ากลางให้ โดมินิค โซโบซไล ข้ามหลอกก่อนบอลไปถึง ริโอ เอ็นกูโมฮา เจ้าหนูดาวรุ่งวัย 16 ปีที่ลงมาเป็นตัวสำรอง ได้ซัดเต็มแรงด้วยเท้าขวาส่งบอลตุงตาข่ายอย่างเด็ดขาด
จบเกม ลิเวอร์พูล บุกชนะ นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 3-2 ทำให้ลิเวอร์พูลคว้าชัย 2 นัดรวด เก็บ 6 แต้มเต็ม ขึ้นมารั้งอันดับ 3 ในตารางคะแนน เท่ากับ อาร์เซน่อล และท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ สองอันดับแรก ที่มีผลต่างประตูได้-เสียดีกว่า ส่วน นิวคาสเซิ่ล ผ่านไปสองเกม ยังไม่ชนะใคร มีแต้มเดียว อยู่อันดับ 15
ด้านผลฟุตบอลลีกอื่น
กัลโช่ เซเรียอา อิตาลี
อูดิเนเซ่ เสมอ เวโรน่า 1-1
อินเตอร์ มิลาน ชนะ โตริโน่ 5-0
ลาลีก้า สเปน
แอธเลติก บิลเบา ชนะ ราโย บาเยกาโน่ 1-0
เซบีย่า แพ้ เกตาเฟ่ 1-2