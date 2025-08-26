สัปดาห์ 3 เดือดไม่พัก! ลิเวอร์พูล ฟัดอาร์เซน่อล บิ๊กแมตช์พรีเมียร์ลีก Monomax สดทุกคู่
ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ สัปดาห์ที่ 3 ฤดูกาล 2025/26 กำลังจะกลับมาสร้างความเร้าใจให้แฟนบอลทั่วโลกในสุดสัปดาห์นี้ โปรแกรมอัดแน่นดุเดือดทุกสนาม ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม ถึงวันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2568 ศึกสุดสัปดาห์นี้มีครบทั้งบิ๊กแมตช์ เกมดาร์บี้ และคู่เชือดเฉือนที่ห้ามกะพริบตา โดยสามารถรับชมการแข่งขันถ่ายทอดสดครบทุกคู่ผ่านแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง Monomax ได้ทุกแมตซ์
เริ่มกันที่คู่แรก วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2568 เวลา 18:30 น. “สิงห์บลูส์” เชลซี ลงสนามเจอศึกดาร์บี้แมตช์กับ “เจ้าสัวน้อย” ฟูแล่ม ที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ต้องลุกเป็นไฟ ถัดมาเวลา 21.00 น. เดือดทั้ง 4 คู่ที่ลงสนามพร้อมกัน เริ่มที่คู่แรก “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดรังโอลด์แทรฟฟอร์ดดวล “เดอะคลาเร็ตส์” เบิร์นลีย์ / คู่ที่สอง “แมวดำ” ซันเดอร์แลนด์ ปะทะ “ผึ้งพิฆาต” เบรนท์ฟอร์ด / คู่ที่สาม “ไก่เดือยทอง” สเปอร์ส เปิดบ้านเจอ “เดอะ เชอร์รี่ส์” บอร์นมัธ คู่นี้รับชมทาง Monomax และ ช่อง MONO29 และคู่ที่สี่ “หมาป่า” วูล์ฟแฮมป์ตัน รับมือ “ทอฟฟี่สีน้ำเงิน” เอฟเวอร์ตัน ก่อนปิดท้ายค่ำคืนวันเสาร์เวลา 23:30 น. “ยูงทอง” ลีดส์ ยูไนเต็ด เปิดศึกกับ “สาลิกาดง” นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด เกมที่เชื่อว่าจะยิงกันไฟแล่บ
ความมันส์สัปดาห์นี้ยังไม่หยุด วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2568 เวลา 20.00 น. เปิดหัว 2 คู่ใหญ่ “นกนางนวล” ไบรท์ตัน เปิดบ้านต้อนรับ “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ทีมแชมป์เก่าและคู่ “เจ้าป่า” น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ เจอกับ “ขุนค้อน” เวสต์แฮม ยูไนเต็ด จากนั้นถึงเวลาที่ทุกคนรอคอย! 22:30 น. คู่บิ๊กแมตช์แห่งสัปดาห์ “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล เปิดแอนฟิลด์ต้อนรับ “ปืนใหญ่” อาร์เซนอล เกมนี้ไม่ใช่แค่ศึกศักดิ์ศรี แต่ยังเป็นบทพิสูจน์เส้นทางลุ้นแชมป์ต้นซีซั่น
ก่อนปิดท้ายด้วย วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2568เวลา 01.00 น. (คืนวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2568) “สิงห์ผงาด” แอสตัน วิลล่า เปิดบ้านต้อนรับ “ปราสาทเรือนแก้ว” คริสตัล พาเลซ ดวลแท็คติกที่เน้นเกมเร็วทั้งคู่
เรียกว่าสัปดาห์นี้ดุเด็ด เผ็ดมัน ครบทุกอารมณ์ตั้งแต่ดาร์บี้ลอนดอน ยันบิ๊กแมตช์แดงเดือดคนละสาย! แฟนบอลพรีเมียร์ลีกห้ามพลาดเด็ดขาด รับชมการถ่ายทอดทาง Monomax กับแพ็กเกจ Monomax Standard ได้ที่ https://www.monomax.me/qr/vXt4 ราคารายเดือน 299 บาทเท่านั้น