อดีตเจ้าของร่วมพาเลซขอนัดถกเดชพล หวังเทกโอเวอร์ทีมนกเค้าแมว
หนังสือพิมพ์ “เดอะ การ์เดียน” ของอังกฤษ รายงานว่า จอห์น เท็กซ์เตอร์ นักธุรกิจชาวอเมริกัน ได้แจ้งความจำนงไปยังตัวแทนของนายเดชพล จันศิริ นักธุรกิจชาวไทย เจ้าของสโมสรเชฟฟิลด์ เว้นสเดย์ ในลีกแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษ ว่าสนใจที่จะเข้าเทกโอเวอร์ทีมนกเค้าแมวซึ่งกำลังประสบปัญหาการเงินอย่างหนักในเวลานี้
ก่อนลีกลูกหนังอังกฤษจะเปิดฉากสัปดาห์เดียว มีข่าวว่า เชฟฟิลด์ เว้นสเดย์ กำลังเผชิญวิกฤตการเงิน ค้างค่าเหนื่อยนักเตะและสต๊าฟโค้ชจำนวนมาก รวมถึงเป็นหนี้มหาศาล จนนักเตะชุดใหญ่หลายคนขอยกเลิกสัญญา และเหลือผู้เล่นชุดใหญ่ลงทะเบียนก่อนเริ่มฤดูกาลเพียง 15 คน จนต้องขยับนักเตะจากระดับเยาวชนขึ้นมาเสริมทัพ โดยนกเค้าแมวเตะลีกแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลใหม่มา 3 นัด เสมอ 1 แพ้ 2 มีแต้มเดียว อยู่อันดับ 21 จาก 24 ทีม แต่ล่าสุดเพิ่งผ่านเข้ารอบสามคาราบาวคัพ ด้วยการดวลจุดโทษชนะลีดส์ ยูไนเต็ด หวุดหวิด
รายงานข่าวระบุว่า เท็กซ์เตอร์ได้แจ้งกับตัวแทนของนายเดชพลว่า ต้องการที่จะประชุมหารือกับนายเดชพลในสัปดาห์หน้า โดยมีรายงานว่า ฝั่งนักธุรกิจไทยตั้งราคาขายสโมสรไว้ที่ 100 ล้านปอนด์ (4,400 ล้านบาท) ซึ่งทางการ์เดียนระบุว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูง และไม่แน่ว่าเท็กซ์เตอร์จะยอมจ่ายในจำนวนเงินดังกล่าวหรือไม่
ตลอดช่วงซัมเมอร์นี้ นายเดชพลได้เจรจากับนักธุรกิจและนักลงทุนหลายเจ้าเรื่องขายสโมสร และมีรายงานเมื่อเดือนมิถุนายนว่า เขาปฏิเสธข้อเสนอ 40 ล้านปอนด์ (1,760 ล้านบาท) จากกลุ่มทุนอเมริกันที่ไม่เกี่ยวข้องกับเท็กซ์เตอร์ไป
ขณะที่เท็กซ์เตอร์เพิ่งขายหุ้น 44.9 เปอร์เซ็นต์ ในทีมคริสตัล พาเลซ ให้กับวู้ดดี้ จอห์นสัน เพื่อนนักธุรกิจอเมริกัน เมื่อเดือนที่แล้ว หลังจากมีส่วนทำให้พาเลซโดนสหพันธ์ฟุตบอลยุโรป (ยูฟ่า) ถอดชื่อจากการแข่งขันยูโรป้าลีก ไปเตะยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ลีก แทน เพราะทำผิดกฎการเงินของยูฟ่า ว่าด้วยการไม่อนุญาตให้สโมสรที่มีเจ้าของเดียวกันเตะบอลถ้วยยุโรปถ้วยเดียวกัน (เท็กซ์เตอร์เป็นเจ้าของทีมลียงในลีกเอิง ฝรั่งเศส อยู่ด้วย)
รายงานข่าวระบุว่า ถึงจะขายพาเลซไปแล้ว เท็กซ์เตอร์ก็ยังอยากจะลงทุนในสโมสรเมืองผู้ดีอีก และมองว่าเชฟฟิลด์ เว้นสเดย์ มีศักยภาพที่จะประสบความสำเร็จได้ เนื่องจากเป็นสโมสรเก่าแก่ โดยหวังจะทำได้เหมือนตอนปลุกผีทีมโบตาโฟโก้ในลีกบราซิล ซึ่งเขาเข้าไปเทกโอเวอร์ทีมเมื่อปี 2022 และก้าวไปคว้าแชมป์ลีกบราซิลและสโมสรอเมริกาใต้เมื่อปีที่แล้ว เบื้องต้นหากเขาเทกโอเวอร์ทีมนกเค้าแมวได้สำเร็จ เท็กซ์เตอร์ตั้งเป้าจะลงทุนเสริมทัพนักเตะเป็นอันดับแรก