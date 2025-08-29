ฮาเวิร์ตซ์ต้องผ่าเข่า แต่คาดพักไม่กี่สัปดาห์
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม สโมสรอาร์เซน่อลออกแถลงการณ์ว่า ไค ฮาเวิร์ตซ์ แนวรุกวัย 26 ปี ต้องเข้ารับการผ่าตัดเล็กเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บที่เข่า ซึ่งได้รับจากเกมพรีเมียร์ลีกนัดเปิดสนามพบกับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม โดยหลังจากปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญหลังแมตช์ดังกล่าวแล้ว ได้รับคำแนะนำว่าควรจะผ่าตัดดีกว่า ซึ่งการผ่าตัดผ่านพ้นไปด้วยดี คาดว่าใช้เวลาไม่นานก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูร่างกายได้ และทุกฝ่ายจะช่วยกันอย่างเต็มที่เพื่อให้เขากลับมาฟิตสมบูรณ์โดยเร็วที่สุด
ฮาเวิร์ตซ์ลงเล่นเป็นตัวสำรองในนัดเปิดฤดูกาล แต่ไม่ได้ลงสนามในเกมเตะนัดต่อมากับลีดส์ ยูไนเต็ด โดยกุนซือ มิเกล อาร์เตต้า ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนัดดังกล่าวว่า ทีมปืนใหญ่ต้องใช้เวลาสักระยะในการประเมินอาการของฮาเวิร์ตซ์
สื่ออังกฤษรายงานว่า อาการเจ็บของฮาเวิร์ตซ์ไม่รุนแรงนัก คาดว่าพักไม่กี่สัปดาห์ก็น่าจะกลับมาลงสนามได้ นับเป็นข่าวดีสำหรับทีมปืนใหญ่ เนื่องจากผู้เล่นหลักหลายคนต่างมีปัญหาบาดเจ็บ ไม่ว่าจะเป็นบูกาโย่ ซาก้า, มาร์ติน โอเดการ์ด, คริสเตียน นอร์การ์ด, เบน ไวท์ และกาเบรียล เชซุส