โค้งสุดท้าย! Monomax แจกใหญ่ ลุ้นลัดฟ้าชมศึกแดงเดือดถึงอังกฤษ
Monomax แพลตฟอร์มหลักในการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอมิเรตส์เอฟเอคัพ ตลอด 6 ฤดูกาล จัดกิจกรรมพิเศษ “CHEER TO THE MAX TRIP : VOL.1” มอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่สมัครแพ็กเกจ Monomax Standard เพียง 299 บาทต่อเดือน หรือ 2,999 บาทต่อปี
โดยการลุ้นรับสิทธิเดินทางไปชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ แบบชิดติดขอบสนาม ในแมตช์สุดยิ่งใหญ่ “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล พบ “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่สนามแอนฟิลด์ เมือง ลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ
ผู้โชคดีจำนวน 10 ท่าน จะได้เดินทางร่วมทริปพิเศษแบบจัดเต็ม พร้อมที่พัก ตั๋วเครื่องบิน และตั๋วเข้าชมการแข่งขันในบิ๊กแมตช์ระดับตำนานแดงเดือด “ลิเวอร์พูล-แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด” ที่สนามแอนฟิลด์ เมืองลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ ในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2568 (เดินทางระหว่างวันที่ 16-21ตุลาคม 2568)
เข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วสามารถร่วมสนุกได้ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2568 นี้เท่านั้น โดยจะประกาศผลผู้โชคดีทาง Facebook : MONOMAX Sport Live ในวันที่ 2 กันยายน 2568 พร้อมตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีย้อนหลังได้ทุกแพลตฟอร์มของ Monomax หากใครที่ยังไม่เป็นเป็นสมาชิก สามารถสมัครชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแบบเต็มแมกซ์! กับแพ็กเกจ Monomax Standard ได้ที่ https://www.monomax.me/qr/vXt4