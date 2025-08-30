เปโดร-เอ็นโซ่ คนละเม็ด! เชลซี ฟอร์มแรง เปิดรังไล่ต้อนฟูแล่ม 2-0
“สิงห์บลูส์” เชลซี โชว์ฟอร์มร้อนแรงคว้าชัยเป็นนัดที่ 2 ติดต่อกัน หลังเปิดรังไล่ต้อนเอาชนะ ฟูแล่ม ด้วยสกอร์ 2-0 ในเกมลอนดอนดาร์บี้แมตช์ การแข่งขันฟุตบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ นัดที่ 3 ของฤดูกาล 2025/26 ที่สนามสแตมฟอร์ด บริจด์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อคืนวันที่ 30 สิงหาคม
เกมครึ่งแรกนาทีที่ 14 เชลซีต้องเสียกองหน้าตัวจริงอย่าง เลียม ดีแลป ที่มีอาการบาดเจ็บ จนต้องส่ง ไทริค จอร์จ หัวหอกดาวรุ่งลงสนามมาเล่นแทน จากนั้นนาทีที่ 21 โจชัว คิง กองหน้าดาวรุ่งของฟูแล่มหลุดเข้าเขตโทษไปซัดส่งบอลตุงตาข่าย แต่ผู้ตัดสินเช็ก VAR ก่อนชี้ให้เป็นการทำฟาวล์ของโรดริโก้ มูนิซ กองหน้าของฟูแล่มที่ไปเหยียบข้อเท้า เทรโวห์ ชาโลบาห์ ในจังหวะแรกไปก่อน ทำให้ฟูแล่มโดนริบประตูคืน
จนกระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกนาทีที่ 45+9 เชลซีพังประตูขึ้นนำได้สำเร็จ 1-0 จากจังหวะการเล่นลูกเตะมุมของ เอ็นโซ่ เฟร์นานเดซ เปิดบอลเข้าไปให้ เจา เปโดร กระโดดโถมตัวขึ้นโขกบอลเหน่งๆ เข้าไปตุงตาข่าย ก่อนหมดครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้
เข้าสู่เกมช่วงครึ่งหลังนาทีที่ 56 เชลซีได้ลูกจุดโทษจากจังหวะที่ เทโวห์ ชาโลบาห์ โยนบอลไปโดนแขนของ ไรอัน เซสเซยง ทำให้ผู้ตัดสินไปเช็ก VAR ก่อนชี้ให้เชลซีได้จุดโทษ และเป็น เอ็นโซ่ เฟร์นานเดซ รับหน้าที่สังหารเข้าไปไม่พลาด ช่วยให้เชลซีขยับสกอร์หนีห่างเป็น 2-0
ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติม จบเกม เชลซี เอาชนะ ฟูแล่ม 2-0 คว้าชัย 2 นัดติดต่อกัน ส่งผลให้เชลซีลงเตะไปแล้ว 3 นัด ชนะ 2 นัด เสมอ 1 นัด เก็บไปได้ 7 แต้ม และยังไม่แพ้ใคร ขึ้นนำจ่าฝูงชั่วคราว ส่วนฟูแล่มยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็น จากการลงเตะ 3 นัด เสมอไป 2 นัด และแพ้ 1 นัด มีอยู่ 2 แต้ม อยู่อันดับที่ 14 ในตารางคะแนน