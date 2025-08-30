บรูโน่ ซัดจุดโทษนาทีบาป! แมนยู เฉือนเบิร์นลีย์ สุดระทึก 3-2 คว้าชัยนัดแรก
“ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดรังเฉือนเอาชนะ เบิร์นลีย์ ไปแบบสุดระทึกด้วยสกอร์ 3-2 คว้าชัยนัดแรกของฤดูกาลนี้ ในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2025/26 นัดที่ 3 ที่สนามโอลด์ แทร็ฟฟอร์ด เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ เมื่อคืนวันที่ 30 สิงหาคม
เกมครึ่งแรกในช่วง 15 นาทีเป็นทางแมนยูที่ครองบอลโหมบุก และได้โอกาสยิงถึง 4-5 ครั้ง โดยเฉพาะ ไบรอัน เอ็มเบอูโม่ ได้หลุดเข้าไปล่อเป้าถึง 2 ครั้ง แต่ติดเซฟนายทวารของเบิร์นลีย์ และยิงหลุดกรอบออกไปอย่างน่าเสียดาย
จากนั้นในนาทีที 16 เมสัน เมาท์ แนวรุกทีมแมนยูลากบอลเข้าไปก่อนโดน ไคล์ วอร์คเกอร์ เบียดล้มลงไปในเขตโทษ ทำให้ผู้ตัดสินเป่าให้เป็นลูกจุดโทษทันที แต่ว่าหลังจากไปเช็ก VAR ผู้ตัดสินกลับคำตัดสินไม่ให้จุดโทษแก่แมนยู เนื่องจากมองว่า จังหวะดังกล่าว ไคล์ วอร์คเกอร์ ไม่ได้ทำฟาวล์ใส่ เมสัน เมาท์
จนกระทั่งนาทีที่ 27 แมนยูพังประตูขึ้นนำ 1-0 ได้สำเร็จจากจังหวะฟรีคิก บรูโน่ เฟร์นานเดส เปิดบอลเข้าไปให้ คาเซมิโร่ โขกบอลไปชนคานกระเด้งมาโดนตัวของ จอช คัลเลน ข้ามเส้นประตูเข้าไปแล้วแม้ว่า มาร์ติน ดูบราฟก้า นายด่านเบิร์นลีย์ควักออกมาได้ แต่โกลไลน์แจ้งเป็นประตู เท่ากับว่า 2 ประตูของแมนยูในฤดูกาลนี้มาจากการทำเข้าประตูตัวเองของทีมคู่แข่งทั้งสิ้น
นาทีที่ 31 แฟนผีแดงใจหายเมื่อ มาเตอุส คุนญ่า กองหน้าป้ายแดงมีอาการบาดเจ็บ จนต้องเปลี่ยนตัวออกจากสนาม โดยที่ รูเบน อโมริม กุนซือแมนยูส่ง โจชัว เซิร์กซี ลงมาเป็นตัวสำรองแทน และช่วงท้ายครึ่งแรกแมนยูสร้างเกมรุก และได้โอกาสเล่นเกมโต้กลับขึ้นมาได้ลุ้นประตูที่ 2 แต่ใช้โอกาสเปลืองจบสกอร์ไม่เฉียบขาด ทำให้หมดเวลาในครึ่งแรก แมนยู ขึ้นนำ เบิร์นลีย์ อยู่ 1-0
เข้าสู่ช่วงครึ่งหลังนาทีที่ 56 เบิร์นลีย์ขึงเกมรุกใส่แมนยู จนได้ประตูไล่ตีเสมอเป็น 1-1 จากจังหวะที่ จาคอบ ลาร์เซ่น โยนบอลเข้าไปให้ ไลล์ ฟอสเตอร์ พุ่งชาร์จบอลเข้าประตูไป แต่ถัดมาแค่นาทีเดียว แมนยู ซัดประตูขึ้นนำอีกครั้งเป็น 2-1 จากบอลยาวแดนหลังไปถึง ดิโอโก้ ดาโลต์ จ่ายบอลให้ ไบรอัน เอ็มเบอูโม่ ตะบันเต็มข้อเข้าไปตุงตาข่าย
แต่นาทีที่ 67 แมนยูเสียประตูอย่างง่ายดายอีกครั้ง ปล่อยให้เบิร์นลีย์ฮึดยิงประตูไล่ตีเสมออีกครั้งเป็น 2-2 จาก จาดอน แอนโธนี่ ซัดดาบสุดท้ายเข้าไปตุงตาข่าย กระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ 90+3 อาหมัด ดิอัลโล่ โดนดึงเสื้อล้มลงไปในเขตโทษ ก่อนที่ผู้ตัดสินไปเช็ก VAR เป่าให้แมนยูได้ลูกจุดโทษ และเป็น บรูโน่ แฟร์นานเดส รับหน้าที่สังหารแก้ตัวจากแมตช์ที่แล้วเข้าไปตุงตาข่ายให้แมนยูขึ้นนำอีกครั้งเป็น 3-2
จบเกม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เฉือนเอาชนะ เบิร์นลีย์ ไปอย่างสุดระทึก 3-2 คว้าชัยชนะนัดแรกในฤดูกาลนี้ได้สำเร็จ ส่งผลให้ แมนยู ลงเตะไป 3 นัด เก็บไปได้ 4 แต้ม รั้งอันดับ 9 ในตารางคะแนน ส่วน เบิร์นลีย์ มีอยู่ 3 แต้ม ตามมาเป็นอันดับที่ 11
ส่วนผลคู่อื่น ซันเดอร์แลนด์ ชนะ เบรนท์ฟอร์ด 3-2 ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ แพ้ บอร์นมัธ 0-1 วูล์ฟแฮมป์ตัน แพ้ เอฟเวอร์ตัน 2-3