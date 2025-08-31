แจ็คสันฉุนขาด เชลซียกเลิกสัญญายืมตัวกับบาเยิร์น เหตุดีแล็ปเจ็บ
สื่ออังกฤษรายงานว่า เชลซีได้กลับลำอย่างกะทันหัน แจ้งกับบาเยิร์น มิวนิก ทีมดังแห่งบุนเดสลีก้า เยอรมนี ว่า จะขอยกเลิกสัญญาปล่อยยืมตัวนิโคลัส แจ็คสัน แนวรุกวัย 24 ปี ให้ทีมเสือใต้ เนื่องจากเลียม ดีแล็ป แนวรุกตัวใหม่ที่ทีมเพิ่งคว้ามาจากอิปสวิช ทาวน์ ได้รับบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อหลังต้นขาจากเกมชนะฟูแล่ม 2-0 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม
ก่อนหน้านั้นไม่ถึงวันเพิ่งมีรายงานว่า เชลซีบรรลุข้อตกลงปล่อยยืมแจ็คสันให้บาเยิร์น ด้วยค่าธรรมเนียมยืมตัว 13 ล้านปอนด์ (572 ล้านบาท) พร้อมออปชั่นซื้อขาดหลังหมดสัญญา โดยแจ็คสันได้บินไปเยอรมนีเพื่อรับการตรวจร่างกายก่อนเซ็นสัญญา แต่โดนเรียกตัวกลับลอนดอนกะทันหัน สร้างความไม่พอใจให้เจ้าตัวอย่างมาก เอเยนต์ของแจ็คสันโพสต์โซเชียลมีเดียว่า “เครื่องบินไม่ได้บินย้อนหลังนะ มิวนิก” และบอกว่าแจ็คสันจะยังอยู่ที่เยอรมนีคืนนี้
ส่วนมักซ์ เอแบร์ล ผู้อำนวยการกีฬาของบาเยิร์น มิวนิก เผยกับ “สกาย เยอรมนี” ว่า เชลซีแจ้งว่าต้องการนักเตะคืน หลังจากที่เราบรรลุข้อตกลงไป 1 วันก่อนหน้านี้ และได้รับไฟเขียวให้ทำการตรวจร่างกายแล้ว กลายเป็นว่าตัวนักเตะมาถึงมิวนิก แต่เราต้องส่งตัวเขาคืน เขายังคงเป็นนักเตะเชลซี นี่คือสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งตนก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร แต่จะพยายามหาข้อสรุปให้ได้ใน 48 ชั่วโมงสุดท้ายก่อนตลาดปิด
สำหรับการเปลี่ยนใจกะทันหันนี้เนื่องจากเชลซีเพิ่งขายคริสโตเฟอร์ เอ็นคุนคู ให้เอซี มิลาน ด้วยค่าตัว 36 ล้านปอนด์ (1,584 ล้านบาท) พอดีแล็ปมาเจ็บ ถ้าปล่อยแจ็คสันไปบาเยิร์น เท่ากับว่าพวกเขาจะเหลือกองหน้าเพียงคนเดียวคือ เชา เปโดร ที่กำลังฟอร์มเข้าฝัก ลงสนาม 5 นัด ยิงไป 5 ประตู
หลังเกมกับฟูแล่ม เอ็นโซ่ มาเรสก้า กุนซือเชลซี กล่าวว่า ดีแล็ปน่าจะต้องพักรักษาตัวประมาณ 6-8 สัปดาห์ ส่วนกรณีของแจ็คสันนั้น มาเรสก้าตอบว่า เนื่องจากเพิ่งจบเกมเลยยังไม่รู้สถานการณ์ ที่บอกได้ตอนนี้คือ ถ้าคุณมีกองหน้า 2 คน ถือว่าเพียงพอ แต่ถ้าคนหนึ่งบาดเจ็บ ต้องพักหลายสัปดาห์ เหลือแค่คนเดียวอาจจะไม่พอ