อโมริมชี้แมนยูชนะถือว่าแฟร์แล้ว รับหงุดหงิดลูกทีมใช้โอกาสเปลืองเกิน
รูเบน อโมริม กุนซือแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กล่าวภายหลังลูกทีมเฉือนชัยเบิร์นลีย์ 3-2 ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม เป็นชัยชนะแรกของทีมปีศาจแดงในฤดูกาลนี้ ว่า อย่างไรเสียเราก็เก็บ 3 แต้มได้ ถ้ามองจากรูปเกม จริงๆ เราน่าจะปิดเกมได้ตั้งแต่ครึ่งแรกและคุมเกมเอาไว้ได้แล้ว เพราะมีโอกาสทำประตูเยอะมาก แต่เพราะอะไรมันซับซ้อนกว่านั้น จากจังหวะขว้างบอลกับจังหวะตั้งเตะที่เราเสียประตู ทำเอาตนถึงกับส่ายหัว แต่เราก็สู้จนถึงนาทีสุดท้าย
อโมริมกล่าวต่อว่า ตั้งแต่เริ่มฤดูกาลมา ลูกทีมมีโอกาสทำประตูเยอะมากๆ ยังมีหลายเรื่องที่ต้องแก้ ตนก็รู้สึกเหมือนแฟนๆ แมนยูที่หงุดหงิดเนื่องจากเราทำโอกาสเสียของหลายครั้ง แต่อย่างน้อยผลลัพธ์วันนี้ก็ออกมายุติธรรมเพราะเราเป็นทีมที่ดีกว่า บางจังหวะในเกมเราเล่นไม่ดีเท่าไร แต่ก็ได้เห็นถึงความพยายามของลูกทีมที่มุ่งมั่นจะคว้าชัยชนะ
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า เหตุใดเขาจึงไม่ดูตอนบรูโน่ แฟร์นานเดส กัปตันทีม ยิงจุดโทษท้ายเกมซึ่งกลายเป็นประตูชัย อโมริมตอบว่า เป็นเพราะอยากเห็นปฏิกิริยาของแฟนๆ อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด จังหวะนั้นตนคิดแค่ว่าถ้าเราชนะจะถือเป็นผลลัพธ์ที่แฟร์ และไม่คิดว่าบรูโน่จะยิงจุดโทษพลาด 2 ครั้งติดๆ กันด้วย