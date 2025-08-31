แฟรงก์ไม่แปลกใจสเปอร์สพ่ายบอร์นมัธคาบ้าน
โธมัส แฟรงก์ กุนซือท็อตแนม ฮอตสเปอร์ กล่าวภายหลังลูกทีมปราชัยให้บอร์นมัธคาถิ่น 0-1 ในศึกพรีเมียร์ลีก เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ว่า ถ้าให้พูดตรงๆ ก็ไม่ใช่เรื่องช็อกแต่อย่างใด เพียงแต่เป็นผลแข่งที่ไม่ได้คาดว่าจะเกิด เพราะคาดหวังมากกว่านี้ บอร์นมัธเป็นทีมที่ดี และตนคิดว่าลูกทีมเล่นบอลสองไม่ดีสักเท่าไร ขณะที่คู่แข่งเตรียมแผนมาดี เน้นตั้งรับและอาศัยความเร็วของนักเตะบางคนพลิกเป็นเกมรุก ผ่านบอลไม่กี่ครั้งก็เจาะเราได้ พวกเขาสมควรเป็นผู้ชนะแล้ว
แฟรงก์กล่าวต่อว่า ฟุตบอลนั้นทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็วมาก แม้เกมนี้จะมีจังหวะสวยๆ อยู่ แต่โดยรวมถือว่าเราเล่นไม่ดี คิดว่าภาพรวมตั้งแต่เริ่มฤดูกาลมา 3 นัด ถือว่าเราแข็งแกร่งมาก แต่สิ่งสำคัญคือการรักษามาตรฐานการเล่นให้ดีสม่ำเสมอตลอดฤดูกาลให้ได้