โรดรี้ตัดพ้อตัวเองไม่ใช่เมสซี่ อย่าคาดหวังคัมแบ๊กปุ๊บ ทีมต้องชนะรัวๆ
โรดรี้ กองกลางชาวสเปนของแมนเชสเตอร์ ซิตี้ กล่าวภายหลังทีมบุกพ่ายไบรท์ตัน 1-2 ในการลงสนามเป็นตัวจริงนัดแรกในรอบเกือบ 1 ปีของตัวเอง หลังพักยาวเพราะปัญหาบาดเจ็บ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ว่า ตนไม่ใช่ลิโอเนล เมสซี่ ไม่สามารถจะกลับมาปุ๊บก็ช่วยให้ทีมเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องปั๊บ นี่เป็นเรื่องของทั้งทีม ในอดีตเวลาที่เราคว้าชัยชนะได้มากๆ เป็นเพราะมีเพื่อนร่วมทีมทุกคน แน่นอนว่าตนต้องพยายามเรียกฟอร์มเก่งกลับคืนมาให้ได้ ขณะเดียวกันก็ต้องทบทวนพวกเรากันเองด้วย เพราะนี่เป็นกีฬาประเภททีม หวังว่าหลังจากเบรกทีมชาติแล้ว เราจะกลับมาได้ดีกว่าเดิม
โรดรี้กล่าวต่อว่า แน่นอนว่ารู้สึกผิดหวัง เพราะเราคือแมนซิตี้ ย่อมลงสนามโดยมุ่งหวังชัยชนะ แต่นี่คือความจริงที่เกิดขึ้น เราไม่ได้อยู่ในระดับที่เราเคยเป็นมานานมากแล้ว ซึ่งการจะกลับไปอยู่จุดนั้นได้ เราต้องหันมองตัวเอง อย่างแมตช์นี้เราเริ่มต้นได้ดี แต่พอครึ่งหลัง มาตรฐานกลับดร็อปลงเล็กน้อย ประกอบกับเจ้าถิ่นเริ่มกดดัน พอพลาดไป 2 ครั้ง ก็กลายเป็นเสียประตูทั้ง 2 ครั้ง ตอนนี้ทีมมีความเปลี่ยนแปลง มีนักเตะใหม่ๆ เข้ามา ซึ่งต้องให้พวกเขาปรับตัว การเปลี่ยนแปลงผู้เล่นหลายคนไม่ใช่เรื่องง่าย นี่ไม่ใช่ข้อแก้ตัว แต่หวังว่าช่วงพักเบรกทีมชาติ เราจะได้ชาร์จไฟใหม่แล้วกลับมาทำผลงานดีขึ้น
โรดรี้กล่าวในตอนท้ายว่า แม้ว่าแมนซิตี้จะแพ้ถึง 2 นัด จากการออกสตาร์ต 3 นัดแรกของฤดูกาลใหม่ แต่ไม่ได้สนใจว่าใครจะคิดอย่างไร ใครอยากจะคิดอะไรก็ตามแต่ที่พวกเขาต้องการ สิ่งที่เราต้องทำคือพยายามทำงานหนักและโฟกัสที่ตัวเอง แล้วค่อยมาดูกันอีกครั้งเมื่อจบฤดูกาลแล้วว่าเป็นอย่างไร