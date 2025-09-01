เป๊ปรับพอเสียประตูแรก จู่ๆ แข้งเรือใบก็เล่นไม่ออก
เป๊ป กวาร์ดิโอล่า กุนซือแมนเชสเตอร์ ซิตี้ กล่าวภายหลังลูกทีมบุกพ่ายไบรท์ตัน 1-2 ทำให้แพ้เป็นนัดที่ 2 จากการลงสนามเกมลีก 3 นัดในฤดูกาลใหม่ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ว่า ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงก่อนจะเสียประตูแรก เราทำได้ดีมากๆ สร้างโอกาสลุ้นประตูหลายครั้ง ลูกทีมเล่นได้อย่างดุดันและมีจังหวะที่ดี แต่หลังจากเราเสียประตูแรก สถานการณ์ก็เปลี่ยน ช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้าย ทำได้ไม่ดีนัก ผ่านบอลไม่ได้ ต้องหันไปโยนยาว แต่ทำได้ไม่ดีพอ
เป๊ปกล่าวต่อว่า ชอบหลายอย่างที่ลูกทีมทำในนัดนี้ จะว่าไปเกมนี้คล้ายๆ กับตอนเจอกับท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ซึ่งพอเราเสียประตู เกมก็ชอร์ตไปดื้อๆ บางครั้งเรื่องอย่างนี้ก็เกิดขึ้นได้ พอเปลี่ยนตัวสำรองลงไป พวกเขาทำได้ดี แต่พอเสียประตู ทุกอย่างก็เปลี่ยน
กุนซือเรือใบสีฟ้ากล่าวถึงสถานการณ์ของทีมเทียบกับปีที่แล้วว่า เรามีผู้เล่นที่ดีมากๆ อาจจะเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเมื่อเทียบกับอดีต ซึ่งเป็นเรื่องปกติ ต้องให้เวลานักเตะใหม่ได้ปรับตัว โดยหวังให้นักเตะเก่าช่วยสร้างความคุ้นเคย สำหรับโรดรี้ที่หายเจ็บกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้ง ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีมาก เขาเป็นนักเตะชั้นเลิศ ดีใจที่กลับมาลงสนามได้ 90 นาที หวังว่าเขาจะได้เรียกความฟิตจากการเล่นให้ทีมชาติด้วย