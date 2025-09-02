เอแดร์ซอนซบเฟเนร์บาห์เช่ ดอนนารุมม่าเซ็นแมนซิตี้แล้ว
เอแดร์ซอน นายทวารชาวบราซิเลียน ย้ายจากแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ร่วมทีมเฟเนร์บาห์เช่ ทีมดังแห่งลีกตุรกีแล้ว เมื่อวันที่ 2 กันยายน ด้วยค่าตัว 12.1 ล้านปอนด์ (532.4 ล้านบาท) หลังจากเฝ้าเสาให้เรือใบสีฟ้ามานาน 8 ปี
เอแดร์ซอนลงสนามให้แมนซิตี้รวม 372 นัดในทุกถ้วย นับตั้งแต่ย้ายจากเบนฟิก้าเมื่อปี 2017 และมีส่วนช่วยทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกถึง 6 สมัย รวมถึงเอฟเอคัพ 2 สมัย และยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 1 สมัย
นายทวารวัย 32 ปี กล่าวว่า ได้โบกมือลาทีมแมนซิตี้ด้วยความภาคภูมิใจกับสิ่งที่ประสบความสำเร็จร่วมกันมา รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ลงเล่นให้สโมสร และได้ร่วมงานกับกุนซือ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกหลายสมัย และกลายเป็นแชมป์ยุโรป จากที่ย้ายสู่แมนเชสเตอร์เมื่อ 8 ปีที่แล้วพร้อมกับความหวัง แต่ไม่คิดเลยว่าจะมีช่วงเวลาที่สวยงามร่วมกันขนาดนี้ การเล่นให้แมนซิตี้ถือเป็นช่วงเวลาที่พิเศษอย่างมากในชีวิตของตน และจะเป็นแฟนบอลของทีมนี้เสมอ
หลังจากเอแดร์ซอนย้ายร่วมทีมเฟเนร์บาห์เช่เรียบร้อย ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้น แมนซิตี้ก็เปิดตัวจานลุยจิ ดอนนารุมม่าผู้รักษาประตูชาวอิตาเลียน เป็นนายทวารคนใหม่ โดยย้ายจากปารีส แซงต์แชร์แมง ด้วยค่าตัว 26 ล้านปอนด์ (1,144 ล้านบาท) เซ็นสัญญา 5 ปี นับเป็นนายทวารคนที่ 2 ที่เรือใบสีฟ้าเซ็นสัญญาในตลาดซื้อขายรอบนี้ ต่อจากเจมส์ แทรฟฟอร์ด ที่ย้ายจากเบิร์นลีย์
ดอนนารุมม่ากล่าวว่า การเซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์ ซิตี้ เป็นช่วงเวลาที่พิเศษและน่าภาคภูมิใจสำหรับตัวเอง เพราะได้ร่วมทีมที่เต็มไปด้วยนักเตะพรสวรรค์ระดับเวิลด์คลาส โดยมีผู้จัดการทีมที่เก่งที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์วงการลูกหนังอย่างเป๊ป กวาร์ดิโอล่า นี่คือสโมสรที่นักเตะทุกคนในโลกอยากร่วมทีม ตนดูแมนซิตี้อย่างชื่นชมมานานหลายปีแล้ว การได้มาเล่นให้ทีมจึงเป็นเกียรติอย่างมาก