วงในเผยเกฮีฉุนขาดพาเลซล้มดีลหงส์นาทีสุดท้าย
หนังสือพิมพ์ “เดอะ การ์เดียน” ของอังกฤษ อ้างแหล่งข่าววงในว่า มาร์ค เกฮี กองหลังกัปตันทีมคริสตัล พาเลซ ไม่พอใจผู้บริหารสโมสรอย่างมากกรณีล้มดีลย้ายร่วมทีมลิเวอร์พูล ทั้งที่ 2 สโมสรบรรลุข้อตกลงย้ายทีมด้วยค่าตัว 35 ล้านปอนด์ (1,540 ล้านบาท) ในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขาย วันที่ 1 กันยายน
รายงานข่าวระบุว่า ดีลล่มเนื่องจากโอลิเวอร์ กลาสเนอร์ กุนซือพาเลซขวางไม่ให้ขาย โดยขู่ว่าจะลาออก ขณะที่สตีฟ พาริช ประธานสโมสร ก็ลังเลที่จะรับข้อเสนอ เพราะพาเลซไม่มีเวลาหาซื้อนักเตะใหม่มาแทนเกฮี จึงเปลี่ยนใจไม่ขายเอาในนาทีสุดท้าย ทั้งที่เกฮีผ่านการตรวจร่างกายเบื้องต้นไปแล้ว
ผลจากการเปลี่ยนใจดังกล่าวทำให้เกฮีไม่พอใจอย่างมาก เพราะเขาได้ถ่ายคลิปกล่าวอำลาแฟนบอลพาเลซเรียบร้อยแล้ว ถึงแม้ว่าเขาไม่มีความคิดที่จะก่อหวอด ไม่ลงสนามให้ทีมอีกต่อไป แต่อาจจะพิจารณาคืนปลอกแขนกัปตันทีม ขณะที่นักเตะคนอื่นๆ ในทีมก็เห็นใจเกฮีที่ดีลล่มเช่นกัน
ทั้งนี้ มีรายงานว่า ลิเวอร์พูลอาจพยายามคว้าตัวเกฮีอีกครั้งในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมปีหน้า แต่อาจโดนหลายทีมในยุโรปตัดหน้า เพราะถึงตอนนั้น เกฮีจะเหลือสัญญาเพียงครึ่งปี สามารถเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับสโมสรต่างชาติได้