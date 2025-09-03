ลอฟตัส-ชีก ถูกเรียกตัวติดทีมชาติอังกฤษหนแรกในรอบ 6 ปี
สื่ออังกฤษรายงานว่า รูเบน ลอฟตัส-ชีก อดีตกองกลางเชลซีซึ่งปัจจุบันค้าแข้งกับเอซี มิลาน กลับมามีชื่อติดทีมชาติอังกฤษอีกครั้ง 7 ปีหลังจากลงสนามให้ทีมสิงโตคำรามครั้งสุดท้าย และ 6 ปีหลังมีชื่อติดทีมหนล่าสุด โดยลอฟตัส-ชีกมีชื่อร่วมทีมลงแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก พบอันดอร์ราและเซอร์เบีย ในวันที่ 6 และ 9 กันยายนนี้
แข้งวัย 29 ปี ลงสนามนัดสุดท้ายให้อังกฤษในเกมพบกับสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2018 ซึ่งเขาลงสนามเป็นตัวสำรอง และถูกเรียกตัวติดทีมสิงโตคำรามหนสุดท้ายเมื่อเดือนมีนาคมปี 2019
โธมัส ทูเคิล กุนซือทีมสิงโตคำราม เคยร่วมงานกับลอฟตัส-ชีก สมัยคุมเชลซี ตัดสินใจเรียกลอฟตัส-ชีก มาเสริมทัพแทนอดัม วอร์ตัน ซึ่งขอถอนตัวอย่างกะทันหันหลังได้รับบาดเจ็บในการลงสนามให้คริสตัล พาเลซ นัดล่าสุด
นอกจากลอฟตัส-ชีก แล้ว จาเรลล์ ควอนซาห์ ของไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น ก็ถูกเรียกตัวติดทีมชาติเช่นกัน หลังเพิ่งย้ายจากลิเวอร์พูลเมื่อเดือนที่แล้ว โดยควอนซาห์ก็ติดทีมเตะบอลโลกรอบคัดเลือกเมื่อเดือนมีนาคม แต่ยังไม่เคยลงสนามให้ทีมสิงโตคำรามชุดใหญ่แต่อย่างใด