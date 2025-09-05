จอห์น สโตนส์ เจ็บกล้ามเนื้อ ถอนตัวทีมชาติอังกฤษแล้ว
จอห์น สโตนส์ กองหลังทีมชาติอังกฤษของสโมสรแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ถอนตัวจากแคมป์ทีมสิงโตคำรามเมื่อวันที่ 5 กันยายนแล้ว เนื่องจากมีปัญหาบาดเจ็บ
โธมัส ทูเคิล กุนซือทีมชาติอังกฤษ กล่าวว่า ไม่ต้องการเสี่ยงกับแข้งวัย 31 ปี เนื่องจากตอนที่มาเข้าแคมป์ก็มีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อเล็กน้อย แต่อาการไม่ดีขึ้น ไม่เป็นไปอย่างที่สต๊าฟโค้ชคาดหวัง เขาเลยตัดสินใจออกจากแคมป์ในช่วงเช้า ส่วนนักเตะคนอื่นๆ ไม่มีปัญหาอะไร เรามีนักเตะเข้าแคมป์ 21 คน หวังว่าทุกคนจะพร้อมลงสนาม
สำหรับสโตนส์ ลงสนามให้แมนซิตี้ในเกมพรีเมียร์ลีก 3 นัดแรกของฤดูกาลนี้ โดยแม้ว่าเขาจะลงเล่นให้ทีมชาติอังกฤษไม่ได้ ทูเคิลก็ยังมีตัวเลือกเซ็นเตอร์แบ๊กอย่างมาร์ค เกฮี, แดน เบิร์น, เอซรี่ คอนซ่า และจาเรลล์ ควอนซาห์ อยู่
ทั้งนี้ อังกฤษมีโปรแกรมเตะฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก พบอันดอร์ราที่วิลล่าปาร์ก ในวันเสาร์ที่ 6 กันยายน และไปเยือนเซอร์เบียในวันอังคารที่ 9 กันยายน