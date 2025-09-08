ทูเคิลชี้สิงโตคำรามต้องเล่นบอลยาวมากขึ้นในเวิลด์คัพ
โธมัส ทูเคิล กุนซือทีมชาติอังกฤษ หวังให้ทีมหันมาเน้นแท็กติกเรื่องการโยนบอลยาว และใช้ประโยชน์จากการทุ่มไกลให้มากขึ้น ในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ที่สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก ในปีหน้า
สถานการณ์ปัจจุบัน อังกฤษลงแข่งขันรอบคัดเลือก โซนยุโรป กลุ่มเค ชนะรวด 4 นัด นำจ่าฝูง อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับยุคของแกเร็ธ เซาธ์เกต กุนซืออังกฤษคนก่อน ตอนการแข่งขัน “ยูโร 2024” ซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของเซาธ์เกตก่อนโบกมือลาตำแหน่ง ตอนนั้นทีมชาติอังกฤษเล่นบอลยาวประมาณ 8.8 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ยุคทูเคิลเล่นบอลยาวเพียง 4 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น
ทูเคิลกล่าวว่า ตอนนี้ต้องหันมาเน้นการขว้างบอลไกลมากขึ้น เราไม่ได้มีเวลาซ้อมกันมากขนาดนั้น แต่เมื่อถึงช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก สิ่งเหล่านี้ล้วนสำคัญ เราต้องมาว่ากันเรื่องการขว้างไกล หรือการเตะเปิดบอลยาวของผู้รักษาประตู ไม่ใช่แค่เล่นต่อบอลสั้นเพียงอย่างเดียว
ทูเคิลกล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม การซ้อมมีเวลาแค่ไม่กี่วัน คงไม่สามารถยัดทุกอย่างลงไปได้หมด ถึงกระนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนสำคัญ และต้องดูกันต่อไป ตนต้องหารือกับสต๊าฟโค้ชเรื่องแผนการเล่นต่างๆ เรื่องการครอสบอลก็ต้องเอากลับมาใช้เช่นกัน