สเปอร์สเผยมีกลุ่มทุนติดต่อซื้อทีม 2 เจ้า แต่ยืนยันไม่ขาย
บอร์ดบริหารสโมสรท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ออกแถลงการณ์ว่า สเปอร์สได้รับข้อเสนอเทกโอเวอร์สโมสรจากกลุ่มทุน 2 กลุ่ม แต่ก็ได้ปฏิเสธไปอย่างไม่ลังเล โดยข้อเสนอที่ได้รับมีทั้งเข้าซื้อหุ้น 100 เปอร์เซ็นต์ หรือหุ้นบางส่วนของ “อีนิค” กลุ่มทรัสต์ของครอบครัวลูอิส เจ้าของปัจจุบันของทีมสเปอร์ส
แถลงการณ์ระบุว่า ข้อเสนอจาก 2 กลุ่มที่ได้รับคือ กลุ่มทุน “พีซีพี อินเตอร์เนชั่นแนล ไฟแนนซ์” ซึ่งมีอแมนด้า สเตฟลีย์ อดีตผู้ถือหุ้นทีมนิวคาสเซิล เป็นแกนนำ ส่วนอีกกลุ่มคือกลุ่มทุนที่นำโดย ดร.โรเจอร์ เคนเนดี้ และอึ้ง อิง ฟาย ผ่าน “ไฟร์ฮอว์ก โฮลดิ้งส์ จำกัด” อย่างไรก็ตาม บอร์ดบริหารและอีนิคยืนยันว่า ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ไม่ได้มีไว้ขายให้ใคร และทางอีนิคก็ไม่มีความคิดที่จะรับข้อเสนอซื้อทีมจากใครทั้งสิ้น
ทั้งนี้ อีนิคเป็นเจ้าของหุ้นเกือบ 87 เปอร์เซ็นต์ของสเปอร์ส แต่หุ้นในส่วนที่เหลืออยู่ในตลาดหุ้น จึงอยู่ภายใต้กฎหมายการเทกโอเวอร์ของสหราชอาณาจักร โดยดาเนียล เลวี่ อดีตประธานสโมสรซึ่งเพิ่งลาออกจากตำแหน่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เคยให้สัมภาษณ์เมื่อปีที่แล้วว่า สเปอร์สกำลังคุยกับนักลงทุนที่สนใจเข้าไปซื้อหุ้นรายย่อย ขณะที่กลุ่มทรัสต์ครอบครัวลูอิสก็เปิดกว้างพร้อมรับการลงทุนจากภายนอก