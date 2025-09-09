พรีเมียร์ลีกคัมแบ๊ก! ฟาดแข้งแมตช์เดย์ที่ 4 ดวลเดือด แมนเชสเตอร์ ดาร์บี้แมตช์
ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2025/26 กลับมาระเบิดความมันกับโปรแกรมแน่นเอี๊ยดทุกสนามในสุดสัปดาห์นี้ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 13 กันยายน และวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2568 เป็นสัปดาห์ที่ 4 ซึ่งขนบิ๊กทีมพร้อมลงฟาดแข้งครบครัน ไม่ว่าจะเป็นอาร์เซน่อล, ลิเวอร์พูล, เชลซี, แมนซิตี้ และแมนยูไนเต็ด แฟนบอลชาวไทยรับชมสดครบทุกแมตช์ทาง Monomax และพิเศษคู่ บอร์นมัธ พบ ไบรท์ตัน ถ่ายทอดสดทาง MONO29 อีกหนึ่งช่องทาง
เริ่มต้นประเดิมความเดือดในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2568 เวลา 18.30 น. อาร์เซน่อล พร้อมเปิดบ้านรับมือ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ ปืนใหญ่ที่ฟอร์มกำลังร้อนแรง หวังเก็บชัยต่อเนื่องเพื่อยึดจ่าฝูง เข้าสู่ช่วงไพรม์ไทม์ เวลา 21.00 น. ความมันทะลักพร้อมกันถึง 5 คู่ โดยคู่พิเศษดาร์บี้แห่งชายฝั่งทางใต้ บอร์นมัธ ปะทะ ไบรท์ตัน รับประกันดุเดือด
ส่วน คริสตัล พาเลซ เปิดรังเจอกับ ซันเดอร์แลนด์ ทีมน้องใหม่ที่กำลังคึกคัก, เอฟเวอร์ตัน ต้องหาทางคืนฟอร์มในเกมหนักกับแอสตัน วิลล่า, ฟูแล่ม ดวล ลีดส์ ยูไนเต็ด สองทีมสไตล์บุกที่พร้อมแลกหมัดไม่มียั้ง และที่ห้ามพลาด นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด เปิดบ้านต้อนรับ วูล์ฟแฮมป์ตัน ท่ามกลางเสียงเชียร์สะท้านเซนต์เจมส์พาร์ก
แต่ความเข้มข้นยังไม่หยุดเท่านี้! เวลา 23.30 น. เวสต์แฮม ยูไนเต็ด จะเปิดศึกดาร์บี้กรุงลอนดอนกับสเปอร์ส เกมแห่งศักดิ์ศรีที่ไม่มีใครยอมใคร ต่อเนื่องไปถึง เวลา 02:00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2568 (คืนวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2568) เมื่อ เบรนท์ฟอร์ด ลงเล่นในถิ่นตัวเองเจอกับ เชลซี ซึ่งถือเป็นบททดสอบสำคัญของทัพ “สิงห์บลูส์”
ส่วนโปรแกรมวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน เวลา 20.00 น. เบิร์นลีย์ เปิดบ้านรับ ลิเวอร์พูล เกมที่หงส์แดงต้องการเก็บสามแต้มเพื่อเกาะกลุ่มนำ แต่เจ้าบ้านขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแกร่งในถิ่นเทิร์ฟ มัวร์ ทำให้เกมนี้ไม่ง่ายแน่นอน
ปิดท้ายสุดยิ่งใหญ่กับศึก “แมนเชสเตอร์ ดาร์บี้” เวลา 22.30 น. แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ดวล แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เรือใบสีฟ้าเดินหน้าป้องกันศักดิ์ศรี ขณะที่ปีศาจแดงพร้อมลุยเต็มสูบเพื่อคว้าชัยเหนือคู่ปรับร่วมเมืองในเอติฮัด รับชมทาง Monomax
