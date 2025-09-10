ตามคาด! ฟอเรสต์ตั้งปอสเตโคกลูคุมทัพหลังปลดนูโน่
เมื่อวันที่ 9 กันยายน สโมสรน็อตติงแฮม ฟอเรสต์ ประกาศแต่งตั้งอังเก้ ปอสเตโคกลู กุนซือชาวออสเตรเลีย วัย 60 ปี เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่แล้ว เพียงไม่นานหลังนูโน่ เอสปิริโต้ ซานโต จากตำแหน่งกุนซือ โดยเซ็นสัญญา 2 ปี ถึงปี 2027
อังเก้ว่างงานมาประมาณ 3 เดือน หลังโดนท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ปลดจากตำแหน่งโค้ช แม้ว่าจะพาทีมคว้าแชมป์ยูโรป้าลีก ฤดูกาลที่ผ่านมา เนื่องจากผลงานในลีกของสเปอร์สน่าผิดหวัง จบอันดับ 17 ของตาราง
ขณะที่นูโน่โดนปลดจากตำแหน่งเมื่อช่วงดึกวันจันทร์ที่ผ่านมา หลังรับงานคุมทีมได้ 21 เดือน และเพิ่งเตะฤดูกาลใหม่ได้เพียง 3 นัดเท่านั้น โดยเตะไป 3 นัด มี 4 คะแนน ในอันดับ 10 ของตาราง ยิ่งไปกว่านั้น เจ้าตัวยังออกมายอมรับกับสื่อว่ามีความสัมพันธ์ไม่ดีกับเจ้าของทีม อีวานเจลอส มารินาคิส ด้วย
ด้านมารินาคิส เจ้าของทีมฟอเรสต์ กล่าวว่า ได้ตัดสินใจเลือกโค้ชที่ได้พิสูจน์ตัวเอง รวมถึงมีสถิติการคว้าแชมป์สม่ำเสมอมาคุมทีม ด้วยประสบการณ์ของทีมสต๊าฟโค้ชของปอสเตโคกลู รวมถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของเขาที่จะสร้างสิ่งพิเศษกับทีม ทำให้เขาเป็นตัวเลือกอันโดดเด่นในการพาเราสู่การเดินทางไปยังเป้าหมายที่คาดหวังไว้