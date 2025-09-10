ทูเคิลชมแข้งสิงโตคำราม เล่นกันเข้าขาเหมือนตอนซ้อม
โธมัส ทูเคิล กุนซือทีมชาติอังกฤษ กล่าวภายหลังลูกทีมบุกถล่มเซอร์เบีย 5-0 ในศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก เมื่อวันที่ 9 กันยายน ว่า รู้สึกดีใจกับนักเตะและสต๊าฟโค้ชอย่างมาก เรามีสัปดาห์ที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่ต้นจนจบ และได้พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นด้วยการทำผลงานในสนามได้เหมือนกับตอนซ้อม ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีมากๆ สำหรับตน
ทูเคิลกล่าวต่อว่า เกมนี้เป็นไปอย่างเข้มข้น นักเตะเล่นกันอย่างเข้าขา มีความเป็นทีมเวิร์ก ไม่ปล่อยให้เซอร์เบียมีโอกาสยิงตรงกรอบเลยแม้แต่ครั้งเดียว ซึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความพยายามอย่างหนัก
กุนซือสิงโตคำรามกล่าวด้วยว่า แต่ละแมตช์นั้นแตกต่างกัน เราประชุมกันเมื่อต้นสัปดาห์ โดยปกติแล้ว เรามีเวลาซ้อมร่วมกันในทีมชาติเพียง 3 สัปดาห์เท่านั้น ซึ่งเทียบกับเกมระดับสโมสรก็ถือว่าเป็นครึ่งเดียวของการเตรียมความพร้อมช่วงพรีซีซั่นด้วยซ้ำ แล้วไหนจะต้องเว้นช่วงไปอีก ซึ่งการจะเล่นให้ได้ตามที่ซ้อมไว้นั้นไม่ใช่ง่าย แต่นักเตะทำได้ดีมากๆ ต้องยกเครดิตให้พวกเขา