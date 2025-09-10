อังกฤษ บุกรัวถล่ม เซอร์เบีย ยับเยิน 5-0 คว้าชัย 5 นัดรวด ศึกคัดบอลโลก
“สิงโตคำราม” อังกฤษ โชว์ฟอร์มสุดโหดด้วยการบุกถล่ม เซอร์เบีย ด้วยสกอร์ยับเยิน 5-0 คว้าชัย 5 นัดรวดในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป กลุ่มเค ที่รายโค มีติช สเตเดียม กรุงเบลเกรด ประเทศเซอร์เบีย เมื่อคืนวันที่ 9 กันยายน
เกมครึ่งแรกนาทีที่ 33 อังกฤษ พังประตูนำก่อน 1-0 จากลูกเตะมุมของ ดีแคลน ไรซ์ เปิดเข้าไปให้ แฮร์รี่ เคน โขกบอลกดลงพื้นเบียดเสาเข้าไปเป็นประตูที่ 74 ในสีเสื้อทีมชาติอังกฤษของเคนด้วย จากนั้นนาทีที่ 35 อังกฤษนำห่างเป็น 2-0 จากจังหวะที่ โนนี่ มาดูเอเก้ ลุยเข้าไปยิงบอลผ่านตัว ยอร์เย เปโตรวิช นายทวารเซอร์เบีย และจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้
ครึ่งหลังนาทีที่ 52 อังกฤษ ได้ประตูที่ 3 จาก เอซรี่ คอนซ่า ซัดมุมแคบเข้าไปเป็นประตูแรกในนามทีมชาติอังกฤษ ตามด้วยนาทีที่ 72 เซอร์เบีย เหลือ 10 คน นิโคลา มิเลนโควิช ทำฟาวล์ใส่ เคน ที่กำลังแตะบอลหลุดเดี่ยวจนโดนใบแดงไล่ออกจากสนาม และจากจังหวะฟรีคิกดังกล่าว อังกฤษ ได้ประตูที่ 4 ในนาทีที่ 75 ดีแคลน ไรซ์ เปิดบอลให้ มาร์ค เกฮี จิ้มบอลเข้าไป และเป็นอีกคนที่ทำสกอร์แรกในการเล่นให้ทีมชาติอังกฤษ
นาทีที่ 90 อังกฤษ ได้ประตูปิดกล่องจากจุดโทษของ มาร์คัส แรชฟอร์ด จบเกม อังกฤษ บุกถล่ม เซอร์เบีย 5-0 คว้าชัย 5 นัดรวด เก็บ 15 คะแนนเต็ม ยิงได้ 13 ประตู และยังไม่เสียประตู พร้อมกับรั้งตำแหน่งจ่าฝูงกลุ่มเค โดยนำ แอลเบเนีย อันดับ 2 ที่ลงเตะเท่ากัน 7 แต้ม
ส่วนผลคู่อื่น
อาเซอร์ไบจาน เสมอ ยูเครน 1-1
อาร์เมเนีย ชนะ ไอร์แลนด์ 1-0
ไซปรัส เสมอ โรมาเนีย 2-2
บอสเนีย แพ้ ออสเตรีย 1-2
ฝรั่งเศส ชนะ ไอซ์แลนด์ 2-1
นอร์เวย์ ชนะ มอลโดวา 11-1
ฮังการี แพ้ โปรตุเกส 2-3
แอลเบเนีย ชนะ ลัตเวีย 1-0