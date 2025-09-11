อดีตเชิ้ตดำ เดวิด คูท ฉาวอีก โดนตั้งข้อหามีภาพไม่เหมาะสมเกี่ยวกับเด็ก
เดวิด คูท อดีตเชิ้ตดำพรีเมียร์ลีกที่โดนไล่ออกเมื่อปีที่แล้ว หลังกรณีฉาวหลายประเด็น ล่าสุด เมื่อวันที่ 10 กันยายน เพิ่งโดนตั้งข้อหามีภาพไม่เหมาะสมเกี่ยวกับเด็ก
คูทโดนแบนและปลดจากการทำหน้าที่เชิ้ตดำพรีเมียร์ลีกหลังจากตกเป็นประเด็นฉาว โดนแฉเรื่องใช้คำพูดเชิงเหยียดเยอร์เก้น คล็อปป์ อดีตกุนซือลิเวอร์พูล สมัยคุมทีมหงส์แดง อีกทั้งต่อมายังโดนสื่อแฉอีกหลายประเด็นทั้งการเสพยาช่วงทำหน้าที่ในการแข่งขัน “ยูโร 2024” รวมถึงการพูดคุยกับแฟนบอลเป็นเชิงเกี่ยวเนื่องกับการพนัน ซึ่งกรณีเสพยานั้นทำให้เขาโดนสหพันธ์ฟุตบอลยุโรป (ยูฟ่า) แบนถึงวันที่ 30 มิถุนายนปีหน้า
ต่อมาเมื่อเดือนมกราคมปีนี้ คูทก็เปิดตัวเป็นเกย์ พร้อมเปิดใจว่าต้องปิดบังเรื่องดังกล่าวมาตลอดเพราะหวั่นจะตกเป็นเป้าโจมตีและคุกคาม
ล่าสุด อดีตเชิ้ตดำวัย 43 ปี โดนตั้งข้อหาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจน็อตติงแฮมเชียร์ หลังจากกู้คลิปวิดีโอไฟล์หนึ่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ และเจ้าหน้าที่ตั้งข้อหาเขาตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งคูทได้รับอนุญาตให้ประกันตัวเพื่อสู้คดี โดยเรื่องเพิ่งถึงหูสื่อหลังจากมีข้อมูลว่าเขาต้องไปขึ้นศาลแขวงเมืองน็อตติงแฮมในวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน ตามเวลาท้องถิ่น