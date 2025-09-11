เอฟเอฟันเชลซีทำผิดกฎจ่ายเงินเอเยนต์ 74 กระทง หมกเม็ดตั้งแต่ยุคอับราโมวิช
เมื่อวันที่ 11 กันยายน สมาคมฟุตบอลอังกฤษ (เอฟเอ) แจ้งข้อกล่าวหาสโมสรเชลซีว่าทำผิดกฎว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนให้เอเยนต์รวม 74 กระทง ระหว่างปี 2009-2022 โดยพุ่งเป้าไปที่เหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างฤดูกาล 2010-11 ถึงฤดูกาล 2015-16 โดยสโมสรมีเวลาถึงวันที่ 19 กันยายน ในการตอบรับหรือชี้แจงข้อกล่าวหาดังกล่าว
สื่ออังกฤษรายงานว่า ความผิดของเชลซีเกี่ยวเนื่องกับการจ่ายเงินให้เอเยนต์ คนกลาง หรือบุคคลที่ 3 ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในตัวนักเตะ ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงที่โรมัน อับราโมวิช มหาเศรษฐีชาวรัสเซีย ยังเป็นเจ้าของทีมระหว่างปี 2003-2022 ก่อนจะขายสโมสรให้กับท็อดด์ โบห์ลี่ นักธุรกิจชาวอเมริกันและกลุ่มทุน “เคลียร์เลก แคปิตอล” เมื่อปีที่แล้ว
ด้านสโมสรเชลซีออกแถลงการณ์ว่า ก่อนที่การเทกโอเวอร์สโมสรจะสิ้นสุด กลุ่มเจ้าของทีมใหม่ได้รับทราบถึงรายงานด้านการเงินที่ไม่สมบูรณ์ เข้าข่ายความผิดว่าด้วยการจ่ายเงินตามกฎของเอฟเอ ซึ่งทันทีที่กระบวนการเทกโอเวอร์สโมสรเสร็จสมบูรณ์ สโมสรเชลซีโดยเจ้าของทีมชุดใหม่ก็ได้แจ้งข้อมูลเหล่านี้ให้กับเอฟเอและองค์กรที่เกี่ยวข้ออื่นๆ โดยยึดถือเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินการ และพร้อมให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าถึงข้อมูลและหลักฐานต่างๆ