อโมริมย้ำบายินดีร์ยังเป็นมือ 1 ผี ส่วนลัมเมนส์จะเป็นตัวหลักในอนาคต
รูเบน อโมริม กุนซือแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดเผยว่า เซนเน่ ลัมเมนส์ นายทวารชาวเบลเยียมวัย 23 ปี ที่แมนยูเพิ่งคว้าตัวจากรอยัล อันท์เวิร์ป มีศักยภาพที่จะเป็นผู้รักษาประตูหลักของทีมในอีกหลายปีนับจากนี้ บางครั้งในความเป็นทีม เราต้องพยายามพิจารณาตัวเลือกที่หลากหลาย และเวลานี้เราอยู่ในยุคที่นายทวารต้องแข็งแกร่งและมีประสบการณ์สูง แต่ขณะที่มองปัจจุบัน ก็ต้องคิดถึงอนาคตไปด้วยเช่นกัน
อโมริมยืนยันว่า ณ เวลานี้ อัลทาย บายินดีร์ จะยังทำหน้าที่ผู้รักษาประตูหลักของทีม โดยเฉพาะในเกมดาร์บี้แมตช์เมืองแมนเชสเตอร์ พบกับแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ในวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายนนี้ โดยบายินดีร์ทำหน้าที่เฝ้าเสาให้ปีศาจแดงในเกมลีก 3 นัดแรก ประกอบกับอองเดร โอนาน่า เพิ่งย้ายไปร่วมทีมแทรบซอนสปอร์ในลีกตุรกีด้วยสัญญายืมตัว
แม้ว่าบายินดีร์วัย 27 ปี เพิ่งจะเล่นในพรีเมียร์ลีกครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา แต่เขาก็มีประสบการณ์มากกว่าลัมเมนส์ซึ่งเพิ่งได้เล่นในลีกสูงสุดของเบลเยียมได้ฤดูกาลเดียว โดยอโมริมกล่าวว่า ลัมเมนส์เพิ่งย้ายมา เป็นลีกที่แตกต่าง และคนละประเทศ ลูกบอลก็คนละแบบ ดังนั้น บายินดีร์จะได้ทำหน้าที่เฝ้าเสาต่อไป
ส่วนเรื่องที่โอนาน่าโดนวิจารณ์เรื่องฟอร์มการเล่น และความผิดพลาดต่างๆ จนหลุดจากมือ 1 และต้องย้ายทีมด้วยสัญญายืมตัวนั้น อโมริมกล่าวว่า โอนาน่าเป็นผู้รักษาประตูฝีมือดี แต่การเล่นให้แมนยูนั้นมีแรงกดดันในทุกด้าน บางครั้งก็ต้องเปลี่ยนแปลง เป็นเรื่องยากที่จะชี้เป้าว่าปัญหาอยู่ตรงไหน เป็นเรื่องฟอร์มการเล่น เรื่องดวง บางครั้งคุณเป็นคนที่มีความสามารถมากๆ แต่ต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเพื่อกลับไปสู่ระดับที่เคยเป็น การย้ายทีมครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เพื่อทีม แต่เพื่อโอนาน่าเองด้วย