ฮาวรับความสัมพันธ์กับอิซักเปลี่ยนไปหลังอีกฝ่ายกดดันขอย้ายทีม
เอ็ดดี้ ฮาว กุนซือนิวคาสเซิล เปิดใจเกี่ยวกับกรณีอเล็กซานเดอร์ อิซัก กองหน้าชาวสวีดิช ที่มีปัญหากับทีม เพราะไม่พอใจที่นิวคาสเซิลขวางการย้ายไปลิเวอร์พูล ถึงขั้นสไตรก์ไม่ยอมร่วมเก็บตัวพรีซีซั่น กดดันจนได้ย้ายก่อนปิดตลาดซื้อขายในที่สุด
ฮาวกล่าวว่า ตัวเองกับอิซักมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาตลอด และรู้สึกดีที่ได้ทำงานร่วมกับเขา ได้แต่หวังว่าเขาจะมีความสุขที่ได้ทำงานกับเราเช่นกัน นี่เป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทนซึ่งกันและกัน เราช่วยให้เขาเป็นนักเตะอย่างที่เป็นในปัจจุบัน และเขาก็ช่วยเราให้ประสบความสำเร็จและไปถึงจุดที่น่าทึ่ง อย่างไรก็ตาม ทันทีที่เขาตัดสินใจสไตรก์ ความสัมพันธ์ของเราก็เปลี่ยนไป และน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเรา
อิซักนับเป็นนักเตะตัวหลักคนแรกในยุคของเอ็ดดี้ ฮาว ที่ย้ายทีม แต่ขณะเดียวกันนิวคาสเซิลก็ได้ผู้เล่นใหม่ๆ เข้ามา ซึ่งฮาวกล่าวว่า หวังว่าจะสร้างบรรยากาศที่ดี ให้นักเตะเหล่านี้รู้สึกเหมือนเป็นบ้านและอยากจะอยู่กับทีม ส่วนตัวเชื่อว่าตัวอิซักเองก็มีความสุขในช่วงเวลาที่อยู่กับทีม ไม่คิดว่าเรื่องนั้นจะเปฆ็นประเด็นแต่อย่างใด ประเด็นน่าจะเป็นที่สโมสรอื่นยื่นข้อเสนอมา จนทำให้เขาเปลี่ยนความคิด เพราะตนคิดว่าไม่เคยมีสักครั้งที่อิซักไม่มีความสุขตอนที่เล่นให้นิวคาสเซิล