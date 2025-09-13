ผีมีหนาว! ฮาแลนด์ลั่นเรือใบต้องใช้เกมดาร์บี้แมตช์พลิกสถานการณ์ของทีม
เออร์ลิ่ง ฮาแลนด์ ดาวยิงชาวนอร์เวย์ของแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ยอมรับว่า ทีมเรือใบสีฟ้ายังเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ได้ไม่ดีนัก เพราะแพ้ในเกมลีก 2 จาก 3 นัด ถือว่าแย่มากๆ เราต้องหาทางแก้ปัญหาและกลับมาคว้าชัยชนะอย่างสม่ำเสมอให้ได้ จะปล่อยให้แพ้ไปเรื่อยๆ แบบนี้ไม่ได้เพราะในลีกมีทีมแข็งแกร่งหลายทีม
ฮาแลนด์กล่าวต่อว่า คิดว่าเกมดาร์บี้แมตช์เมืองแมนเชสเตอร์ พบกับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ในวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายนนี้ เป็นช่วงเวลาที่เพอร์เฟกต์ในการเปลี่ยนโมเมนตัมของทีม เราต้องเรียกฟอร์มเก่งกลับมา ผลักดันทีมไปข้างหน้า เพราะที่ผ่านมายังดีไม่พอ การพ่ายแพ้เป็นเรื่องที่ไม่โอเคเลย มันน่าหงุดหงิด แต่ก็ต้องใช้สิ่งนี้เป็นแรงผลักดันให้ทำให้ดีขึ้นในกมต่อไป ซึ่งตนหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้น เราต้องใช้ความโกรธที่คุกรุ่นข้างในระเบิดเป็นพลังในสนามเพื่อดึงฟอร์มเก่งออกมาให้ได้