ชล็อตป้องอิซักกรณีก่อหวอดกับนิวคาสเซิลเพื่อกดดันย้ายทีม
อาร์เน่อ ชล็อต กุนซือลิเวอร์พูล ให้สัมภาษณ์เชิงปกป้องเล็กซานเดอร์ อิซัก แข้งน้องใหม่หงส์แดงซึ่งย้ายร่วมทีมในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขาย หลังเขามีปัญหากับต้นสังกัดเดิม นิวคาสเซิล เพราะไม่พอใจที่สาลิกาดงไม่อนุญาตให้ย้ายทีมก่อนหน้านี้ ถึงขั้นตัวนักเตะประท้วงด้วยการไม่เข้าแคมป์พรีซีซั่น และขู่ว่าจะไม่ลงสนามให้ทีมอีก
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า พฤติกรรมของอิซักกับนิวคาสเซิล ถือเป็นภาพไม่ดีสำหรับเขาหรือไม่ ชล็อตตอบว่า ไม่คิดแบบนั้น พูดในแง่รวมๆ เรื่องการซื้อขายนักเตะ ถ้ามีนักเตะสักคนอยากย้ายทีม และได้รับข้อเสนอที่เหมาะสม เราเองก็พร้อมจะขาย เหมือนกับที่ทำมาตลอดหลายปี ส่วนตัวนักเตะอยากจะซ้อมที่นี่ต่อก็ย่อมได้ อย่างหลุยส์ ดิอาซ และฮาร์วีย์ เอลเลียตต์ ต่างก็ได้ย้ายทีม ไทเลอร์ มอร์ตัน ก็ได้ย้ายทีม มีอีกหลายตัวอย่างในตลาดซื้อขายที่ผ่านมา ซึ่งแต่ละคนต่างก็รับมือกับสถานการณ์ในทางที่ดีที่สุดสำหรับตัวเอง
ผลจากการไม่ได้ร่วมอุ่นเครื่องพรีซีซั่น และไม่ได้ลงสนาม 3 นัดแรกของฤดูกาล ทำให้อิซักยังไม่ฟิต และได้ลงเล่นเพียง 18 นาทีให้กับทีมชาติสวีเดนในช่วงเบรกทีมชาติที่ผ่านมา ซึ่งชล็อตยอมรับว่า ต้องให้เวลาเขาในการเรียกความฟิตก่อน แต่เชื่อมั่นว่าเขาจะสามารถแสดงศักยภาพของตัวเองได้ในการค้าแข้งกับหงส์แดง เพราะเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งการจะก้าวไปถึงจุดสูงสุดได้นั้น คิดว่านักเตะต่างก็หวังเป็นแชมป์ เรื่องค่าตัวสูงอาจสร้างแรงกดดันให้เขา แต่ก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษ เพราะเมื่อใดก็ตามที่คุณติดตราสโมสรลิเวอร์พูลบนอก นั่นย่อมเป็นแรงกดดันอยู่แล้ว เราอยากได้นักเตะ และประเมินราคาแล้ว ถ้าต้นสังกัดของเขาพอใจกับค่าตัว เราก็พร้อมจะเดินหน้า หงส์แดงมีทุนจากการขายนักเตะและคว้าแชมป์ลีก อีกทั้งตลาดที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ซื้อนักเตะเพิ่มมากนัก ทำให้เรามีเงินพร้อมทุ่มในครั้งนี้