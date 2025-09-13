ซูบิเมนดี้เหมา2ลูก! ปืนใหญ่รัวกระสุนใส่เจ้าป่า 3-0 นำจ่าฝูงชั่วคราว
“ปืนใหญ่” อาร์เซน่อล คืนฟอร์มเก่งเปิดบ้านเอาชนะ “เจ้าป่า” น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ ไปได้ 3-0 ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ นัดที่ 4 ของฤดูกาล ที่เอมิเรตส์ สเตเดียม เมื่อวันที่ 13 กันยายน
ทีมปืนใหญ่เพิ่งบุกไปแพ้ให้กับ “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล 0-1 ในเกมสุดท้ายก่อนเข้าสู่เบรกทีมชาติ ขณะที่ฟอเรสต์มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปลี่ยนกุนซือจากนูโน่ เอสปิริโต้ ซานโต้ เป็นอังเก้ ปอสเตโคกลู ประเดิมคุมทีมนัดแรก
เกมเป็นฝั่งเจ้าถิ่นที่ครองบอลได้มากกว่าก่อนจะมาปลดล็อกได้จากการยิงไกลสุดสวยของมาร์ติน ซูบิเมนดี้ กองกลางที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมในปีนี้ ในนาทีที่ 32 ให้ทีมขึ้นนำ 1-0 จากนั้นเริ่มครึ่งหลังมาแค่นาทีเดียว อาร์เซน่อลก็หนีเป็น 2-0 จาก วิคตอร์ เยอเคเรส นาทีที่ 46
จากนั้นในช่วงท้ายเกม อาร์เซน่อลมาได้ประตูปิดท้ายจาก ซูบิเมนดี้ เป็นประตูที่ 2 ของเจ้าตัวในเกมนี้ ในนาทีที่ 79 ทำให้จบเกม อาร์เซน่อล เอาชนะ ฟอเรสต์ ไปได้ 3-0 เก็บเพิ่มอีก 3 คะแนนมี 9 คะแนนเท่ากับ “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล แต่ได้เปรียบเรื่องผลต่างประตูได้เสีย