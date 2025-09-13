โวลเตอมาเดอ ประเดิมยิง! นิวคาสเซิล เปิดบ้านเฉือนวูล์ฟส์ 1-0 เก็บชัยในลีกนัดแรก
“สาลิกาดง” นิวคาสเซิล ได้กองหน้าคนใหม่อย่าง นิค โวลเตอมาเดอ ทำประตูในเกมนัดประเดิมสนามช่วยให้ทีมเฉือนเอาชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอร์เรอร์ 1-0 ในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ นัดที่ 4 ของฤดูกาล ที่สนามเซนต์ เจมส์ ปาร์ค เมื่อวันที่ 13 กันยายน
โดยนิวคาสเซิล ได้ประตูจากลูกโหม่งของ โวลเตอมาเดอ ในนาทีที่ 29 และเป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นในเกมนี้ ทำให้นิวคาสเซิลเอาชนะไปได้ 1-0 เป็นชัยชนะนัดแรกของพวกเขาในฤดูกาลนี้ พร้อมกับขยับขึ้นมาอยู่อันดับ 9 มี 5 คะแนน ส่วนวูล์ฟแฮมป์ตันพ่าย 4 เกมรวดยังไม่มีคะแนน
ผลคู่อื่นๆ
อาร์เซน่อล ชนะ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 3-0
ฟูแล่ม ชนะ ลีดส์ ยูไนเต็ด 1-0
บอร์นมัธ ชนะ ไบรท์ตัน 2-1
คริสตัล พาเลซ เสมอ ซันเดอร์แลนด์ 0-0
เอฟเวอร์ตัน เสมอ แอสตัน วิลล่า 0-0