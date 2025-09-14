สเปอร์ส คืนฟอร์มเก่ง บุกถล่มเวสต์แฮม 3-0 ทำแต้มทาบปืนใหญ่
“ไก่เดือยทอง” ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ บุกถล่ม “ขุนค้อน” เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 3-0 ในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ นัดที่ 4 ของฤดูกาล ที่ลอนดอน สเตเดียม เมื่อวันที่ 13 กันยายน
เกมครึ่งแรกทั้งสองทีมยังเสมอกัน 0-0 ก่อนที่ครึ่งหลังสเปอร์สจะมาได้ประตูจาก ป๊าป ซาร์ นาทีที่ 47, ลูคัส เบิร์กวาล นาทีที่ 57 และมิคกี้ ฟาน เดอ เฟ่น นาทีที่ 64 ทำให้สเปอร์สเก็บชัยชนะ 3 จาก 4 เกม มี 9 แต้มเท่ากับอาร์เซน่อล ส่วนเวสต์แฮมแพ้ 3 จาก 4 นัด รั้งอันดับ 18
ผลคู่อื่นๆ
อาร์เซน่อล ชนะ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 3-0
ฟูแล่ม ชนะ ลีดส์ ยูไนเต็ด 1-0
บอร์นมัธ ชนะ ไบรท์ตัน 2-1
คริสตัล พาเลซ เสมอ ซันเดอร์แลนด์ 0-0
เอฟเวอร์ตัน เสมอ แอสตัน วิลล่า 0-0
นิวคาสเซิล ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 1-0